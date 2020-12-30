Путин подписал закон о всероссийской реновации

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ), также известный как закон о всероссийской реновации. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Суть закона, одобренного ранее Госдумой и Советом Федерации, состоит в том, чтобы создать единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Изначально законопроект гласил, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Также он позволял принудительно переселять жителей домов, включенных в реновацию, "с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения".

Эти и другие положения законопроекта подверглись серьезной критике со стороны экспертов и общественников, но это не помешало депутатам Госдумы принять документ в первом чтении в ноябре.

Затем в законопроект было внесено много поправок. В частности, в подписанном Путиным законе указано, что в голосовании по включению дома в программу реновации должны участвовать собственники жилых помещений в доме. За включение в программу должны высказаться две трети участников голосования, а для выхода из программы достаточно одной трети голосов. Также документ предполагает также предоставление собственникам равноценного или равнозначного жилья либо денежное возмещение. При этом если собственник в течение 90 дней не подпишет договор о предоставлении компенсации или новой квартиры, его могут обязать к переселению через суд. Нежилые помещения во включенных в программу домах будут изымать у владельцев с выплатой компенсации.

Закон больше не содержит норму, по которой программа реновации могла реализовываться на застроенных территориях, не менее 50% земель которых занимают аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома. Теперь документ предусматривает включение в программы КРТ только аварийных и подлежащих реконструкции по федеральным критериям зданий, а также ветхих построек, критерии для которых должны утверждать сами регионы. Такими критериями могут стать физический износ конструкций выше установленного местными нормативами уровня, время постройки здания в определенный, выбранной регионом период "индустриального домостроения" и превышение стоимости капитального ремонта дома над федеральными нормами. Документ позволяет включать в КРТ и индивидуальное жилье в случае согласия его собственников.

Законом предусмотрено, в каких случаях программы комплексного развития будут реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Так, кабмин сможет объявить о проведении реновации в границах территории, где земельные участки и объекты недвижимости находятся в федеральной собственности. Программы будут реализовывать в рамках приоритетного инвестиционного проекта с привлечением бюджетных средств. Если программу инициирует субъект РФ, то она будет проводиться за счет бюджета региона. Такое решение будет приниматься в том случае, если территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований. В остальных случаях реновации будет проводиться по решению главы местной администрации.

Реализовать проект комплексного развития территории сможет как сам инициатор программы, так и выбранное для этого юридическое лицо. Право осуществления КРТ будет разыгрываться на аукционе или конкурсе, участвовать в котором смогут организации, имеющие опыт участия в капитальном строительстве общим объемом не менее 10% от утвержденного в проекте КРТ за последние пять лет.

Критика закона

Общественники критиковали обновленную редакцию законопроекта и призывали депутатов и сенаторов не принимать документ, однако к их аргументам не прислушались.

"Во-первых, он (законопроект - прим. NEWSru.com) позволяет сносить не только аварийное или ветхое жилье, а вообще любое, включая даже новостройки. Этому способствует исключительно широкий набор признаков, по которым органы власти субъекта Федерации могут выбирать дома, подлежащие сносу. Во-вторых, прописанная в законопроекте процедура включения конкретных домов в "решение о комплексном развитии территории" имеет существенные изъяны. Эта процедура выглядит так. Сначала органы власти или местного самоуправления разрабатывают проект решения о комплексном развитии территории. В этот проект они включают конкретные дома, которые пойдут под снос. Если эти дома аварийные, то для их сноса ничего другого уже не требуется. Если же эти дома не аварийные, то у граждан, которые в них живут, есть некоторый срок, чтобы провести общие собрания собственников жилья и путем голосования либо согласиться, либо не согласиться с их сносом. В предельном случае этот срок может составлять всего месяц - что, конечно же, недопустимо мало", - писал в Facebook общественный деятель и один из лидеров движения противников программы реновации в Москве Александр Эйсман.

Также он отмечал, что общее собрание по этой теме может быть инициировано либо авторами проекта, либо его исполнителями специально определенными для этого юридическими лицами, в то время как граждане, проживающие в доме, не могут созвать такое собрание самостоятельно. Если же общее собрание в доме не будет проведено в установленный срок, то такой дом автоматически включат в программу КРТ.