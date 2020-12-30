За 11 месяцев количество ипотечных сделок в России выросло на 15%

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В январе-ноябре 2020 года Росреестр зарегистрировал 3,1 млн ипотечных сделок, на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Если в апреле 2020 года в связи с коронавирусом число зарегистрированных ипотек в России сократилось до 173,8 тыс., то уже в июне этот показатель составил 252,7 тыс., в августе - 322 752, в сентябре - 348,7 тыс., в октябре - 377,5 тыс. ипотек. При этом в ноябре было зарегистрировано более 408 тыс. ипотек, что на 61% больше, чем в ноябре годом ранее", - отметили в Росреестре.

Главным фактором роста ипотечного рынка стала программа льготной ипотеки под 6,5%. Так, на 15 декабря 2020 года Росреестр зарегистрировал 136,9 тыс. ипотек по этой программе. Кроме того, ведомство зарегистрировало 22,8 тыс. ипотечных сделок по программе сельской ипотеки.

В сообщении также говорится, что в ноябре Росреестр зарегистрировал 91,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). По сравнению с ноябрем 2019 года этот показатель вырос на 72%. Наконец, в ноябре ведомство зарегистрировало 398,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, на 14% больше, чем годом ранее.

"В целом представленная статистика говорит о продолжающемся росте рынка недвижимости в России. С момента начала пандемии коронавируса Росреестр в сжатые сроки восстановил динамику учетно-регистрационных действий и к концу года превысил уровень 2019 года по целому ряду показателей, в том числе предоставляя услуги в электронном виде", - подытожили в Росреестре.

Напомним, накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство будет принимать решение о судьбе программы льготной ипотеки за месяц-полтора до ее окончания 1 июля 2021 года. "Вопрос продления льготной программы в следующем году решим. За месяц, может быть за полтора до 1 июля, когда завершается официальная программа, сядем, посмотрим, что будет происходить на рынке, какие будут ставки, как развиваться будет этот сектор, тогда примем решение", - сказал Силуанов.