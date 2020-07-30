Российские банки в январе-июне 2020 года выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1,44 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,9%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Выдача ипотечных кредитов во втором квартале составила 678,1 млрд рублей, что на 11% меньше, чем в первом квартале 2020 года (762 млрд рублей). При этом по сравнению со вторым кварталом 2019 года объем выдачи ипотеки вырос на 5,2%. Количество выданных за первое полугодие 2020 года ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с январем-июнем прошлого года на 4,4% и составило 601,1 тыс., сообщает "Интерфакс".

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в январе-июне увеличился на 474,5 млрд рублей (на 6,3%) и составил около 7,97 трлн рублей. При этом объем просроченных кредитов за полгода вырос на 3,5% и составил 75,1 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в ипотечном портфеле за этот период снизилась с 0,97% до 0,94%.

Наконец, из материалов ЦБ следует, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в июне увеличилась до 7,5% (в мае ставка упала до рекордно низкого показателя в 7,4%).

Напомним, на днях замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.