Алексей Навальный / youtube.com Навальный рассказал об имуществе семьи любящего ходить в баню Михаила Дегтярева

Алексей Навальный / youtube.com

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование, посвященное врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, действия и высказывания которого привлекают большое внимание, поскольку в регионе не утихают протесты жителей, недовольных арестом прежнего губернатора Сергея Фургала.

В небольшом видеоролике Навальный рассказал, что участие Дегтярева в выборах мэра Москвы в 2013-м и 2018 годах отразилось на материальном положении его семьи. Так, вскоре после выборов 2013 года, на которых Дегтярев набрал менее 3% голосов, его отец купил участок земли площадью 16 соток рядом с МКАД. Вскоре на нем был построен дом. По документам его площадь составляет 266 квадратных метров, но кадры с квадрокоптера позволяют предположить, что реальная площадь здания примерно в четыре раза больше. По словам Навального, такое занижение площади позволяет экономить на налогах. Строительство этого дома Навальный оценил в 70 млн рублей, а рыночную стоимость - в 100 млн. При этом он отметил, что позволить себе такую покупку родители Дегтярева не могли: до недавнего времени они работали врачами в Самаре.

Вот этот домик в 2 км от МКАДа через месяц после мэрских выборов 2013 года купил спойлер Михаил Дегтярёв. Оформил на отца, который работал гинекологом в Самаре https://t.co/tUrkoucSLx pic.twitter.com/F0PUlLR6WP— Георгий Албуров (@alburov) July 30, 2020

Выборы 2018 года также принесли Дегтяреву пользу, считает Навальный. Примерно за год до них Михаил Дегтярев по символической цене получил от столичных властей квартиру площадью 93 квадратных метра на улице Дмитрия Ульянова. Практически сразу Дегтярев оформил ее на свою мать, и в результате квартира на законных основаниях не попала в его декларацию. Эту квартиру Навальный оценил в 25 млн рублей. Также он сообщил, что матери врио главы Хабаровского края принадлежит автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 6 млн рублей.

"Поэтому, дорогие хабаровчане и все остальные: когда этот торговец политическим участием за деньги рассказывает вам про проплаченных участников митингов, иногородних и иностранцев приехавших за деньги, вы его, пожалуйста, просто сразу затыкайте. Если и есть сейчас в Хабаровске иногородний жулик, который приехал за деньги, - это новый губернатор Дегтярев", - подытожил Навальный.

Напомним, на прошлой неделе Навальный рассказал о дорогостоящем имуществе полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В расследовании говорилось, что Трутнев среди прочего владеет большими поместьями в Серебряном Бору в Москве и в Пермском крае.