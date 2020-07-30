Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Московская мэрия 15 июля приняла постановление, обновляющее список площадок под стартовые дома по программе реновации

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Московская мэрия 15 июля приняла постановление, обновляющее список площадок под стартовые дома по программе реновации. В числе 22 адресов в списке указана площадка по адресу Доброслободская улица, 10, стр. 3 (Басманный район). На этом месте расположен доходный дом купца Никиты Кириллова, построенный в 1899 году, включенный в так называемую Красную книгу примечательных домов Москвы, которую ведет движение "Архнадзор".

Как пишет "Коммерсант", в советское время этот особняк был жилым, но постепенно обветшал. В 2003 году здание признали аварийным и решили реконструировать "под нежилые цели". В 2009 году дом Кириллова включили в адресную инвестиционную программу Москвы на 2012-2014 годы, предписав провести реконструкцию за счет города, но этого так и не произошло. В августе 2019 года в здании произошел пожар, но его фасад сейчас выглядит крепким.

В департаменте строительства подтвердили включение площадки в список стартовых, но добавили, что это было сделано по предложению департамент имущества. В этом департаменте заявили, что особняк на Доброслободской улице не является объектом культурного наследия (заявку на его включение в список отклонили в 2016 году), а его включение в реновацию связано с аварийным состоянием постройки. Также в ведомстве сообщили о "неоднократных обращениях граждан о его дальнейшем использовании в целях обеспечения безопасности жителей районах" и напомнили о дефиците стартовых площадок в ЦАО.

При этом в департаменте имущества не исключили, что доходный дом все же будет реконструирован, уточнив, что факт включения в постановление мэрии "не предполагает мгновенного начала строительства". Решение о реконструкции здания примут после "проведения необходимых обследований".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 173 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

На старте программы реновации в список домов под снос уже включали исторические здания (дореволюционные особняки, конструктивистские постройки 20-х и "сталинки"), но в 2018 году мэрия приняла решение не сносить, а расселить и реконструировать 218 таких зданий. В "Архнадзоре" тогда это решение "редким примером эффективного взаимодействия с общественностью". В том списке значится доходный дом купцов Клюевых 1876 года, расположенный на Доброслободской улице рядом с домом Кириллова.