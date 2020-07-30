Московская мэрия 15 июля приняла постановление, обновляющее список площадок под стартовые дома по программе реновации
 
Московская мэрия 15 июля приняла постановление, обновляющее список площадок под стартовые дома по программе реновации
Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Московская мэрия 15 июля приняла постановление, обновляющее список площадок под стартовые дома по программе реновации. В числе 22 адресов в списке указана площадка по адресу Доброслободская улица, 10, стр. 3 (Басманный район). На этом месте расположен доходный дом купца Никиты Кириллова, построенный в 1899 году, включенный в так называемую Красную книгу примечательных домов Москвы, которую ведет движение "Архнадзор".

Как пишет "Коммерсант", в советское время этот особняк был жилым, но постепенно обветшал. В 2003 году здание признали аварийным и решили реконструировать "под нежилые цели". В 2009 году дом Кириллова включили в адресную инвестиционную программу Москвы на 2012-2014 годы, предписав провести реконструкцию за счет города, но этого так и не произошло. В августе 2019 года в здании произошел пожар, но его фасад сейчас выглядит крепким.

В департаменте строительства подтвердили включение площадки в список стартовых, но добавили, что это было сделано по предложению департамент имущества. В этом департаменте заявили, что особняк на Доброслободской улице не является объектом культурного наследия (заявку на его включение в список отклонили в 2016 году), а его включение в реновацию связано с аварийным состоянием постройки. Также в ведомстве сообщили о "неоднократных обращениях граждан о его дальнейшем использовании в целях обеспечения безопасности жителей районах" и напомнили о дефиците стартовых площадок в ЦАО.

При этом в департаменте имущества не исключили, что доходный дом все же будет реконструирован, уточнив, что факт включения в постановление мэрии "не предполагает мгновенного начала строительства". Решение о реконструкции здания примут после "проведения необходимых обследований".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. Эта программа рассчитана на 15 лет: к 2032 году в Москве по ней предполагается расселить 5 173 дома, где проживают около 1 млн человек. Городские власти обещали жителям вошедших в программу домов комфортное, равнозначное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит. Однако некоторых жителей сносимых пятиэтажек теперь выселяют насильно в дома сомнительного качества, которые были построены не по программе реновации, а лишь адаптированы к ее требованиям.

На старте программы реновации в список домов под снос уже включали исторические здания (дореволюционные особняки, конструктивистские постройки 20-х и "сталинки"), но в 2018 году мэрия приняла решение не сносить, а расселить и реконструировать 218 таких зданий. В "Архнадзоре" тогда это решение "редким примером эффективного взаимодействия с общественностью". В том списке значится доходный дом купцов Клюевых 1876 года, расположенный на Доброслободской улице рядом с домом Кириллова.