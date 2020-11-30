По итогам 10 месяцев 2020 года российские банки выдали заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 3,244 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 45,3%, свидетельствуют свежие данные Центробанка. Общее количество кредитов при этом выросло на 30,2% и составило более 1,31 млн.

В октябре заемщики привлекли жилищные кредиты на 546,4 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем в сентябре (503,6 млрд рублей). Таким образом, исторический максимум этого показателя был обновлен четвертый месяц подряд, передает "Интерфакс". Количество выданных в октябре кредитов превысило сентябрьский показатель на 6,8% (212,3 тыс. против 198,7 тыс.). По этому показателю рекорд был установлен второй месяц подряд.

По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в октябре составил свыше 2,472 млн рублей, увеличившись за год на 0,8%. Этот показатель также стал рекордным, превзойдя рекорд марта этого года (2,469 млн рублей). Что же касается просроченной ипотеки, то в январе-октябре объем таких кредитов вырос на 6 млрд рублей (+8,2%) и составил 78,5 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле в октябре снизилась с 0,91% до 0,88%. В начале 2020 года этот показатель оценивался в 0,97%.

Наконец, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в октябре составила 7,31%, практически не изменившись по сравнению с сентябрем. Самым низким этот показатель был в августе - тогда ставка составляла 7,16%.

Напомним, многочисленными рекордами в этом году ипотечный рынок прежде всего обязан программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. В октябре программу продлили до июля 2021 года, но эксперты отмечают, что рост цен на жилье сводит на нет выгоды льготной ипотеки. Недавно это признали в ЦБ, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала "своевременно" завершить продленную до июля 2021 года программу льготной ипотеки, чтобы избежать возникновения "пузырей" на рынке.

"Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья. Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку. При этом рост цен на жилье и, соответственно, долговой нагрузки должен быть соразмерен динамике доходов населения", - отметила Набиуллина.