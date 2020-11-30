Сергей Иванов поддержал ликвидацию мусопроводов в жилых домах

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поддержал идею ликвидации мусоропроводов в жилых домах для ускорения внедрения системы раздельного сбора отходов. Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

Иванов отметил, что в странах, где уже работает система раздельного сбора и переработки мусора, на ее внедрение ушло 30 лет. Россия, по его мнению, может пройти этот путь несколько быстрее, если будет перенимать успешный мировой опыт, не занимаясь "изобретательством велосипеда".

"Раздельный сбор мусора - это сложнейшая цепочка, и, стоит изъять из нее хоть одно звено, она просто не будет работать: вся система моментально рухнет как карточный домик. При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1000 квартир выскажется против, и все: мусоропровод останется", - сказал Иванов, назвав мусоропроводы "рассадником крыс и тараканов".

Напомним, в июне стало известно, что Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах, а также перестать проектировать их в новостройках.

По словам первого зампреда комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Артема Кирьянова, мусоропроводы зачастую являются источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов и возникновению пожаров. В свою очередь член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, отметил, что мусоропроводы препятствуют развитию системы раздельного сбора мусора.

Авторы письма предложили дать управляющим компаниям (УК) право в одностороннем порядке решать вопрос о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила его использования. Так, чаще всего речь идет об утилизации с его помощью крупногабаритных отходов, включая бытовые и строительные.

Отметим, что одобренный ранее вице-премьером Викторией Абрамченко план по внедрению системы раздельного сбора мусора включает пункт об отказе от мусоропроводов в проектируемых новых домах, но существующих мусоропроводов план не касается.

В конце июля тогдашний глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал оправданным отказ от строительства новых многоквартирных домов с мусоропроводами и вывод из эксплуатации существующих мусоропроводов.

"Антисанитария вообще не должна существовать в местах, где проживают люди. И зачем все эти запахи? Это неправильно, люди этого не хотят. Я не видел такой практики нигде в мире, с этим надо завязывать", - заявил Кобылкин, признав, что ликвидация мусоропроводов создаст неудобства для отдельных категорий граждан.