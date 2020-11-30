Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить общероссийскую норму, позволяющую жителям новостроек в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию не платить взносы на капремонт. Проект закона был размещен в базе Госдумы.

"Предлагается уравнять права граждан разных субъектов Российской Федерации по оплате взносов на капитальный ремонт, а именно внести изменения в часть 2 статьи 169 и часть 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса, которые позволят собственникам новостроек не уплачивать взносы на капитальный ремонт в течение 5 лет после сдачи дома в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также отмечается, что сейчас власти регионов могут сами устанавливать сроки освобождения от уплаты взносов для жителей новостроек, передает РИА "Новости". Депутаты предлагают изменить эту практику и внести единую норму в федеральное законодательство.

В настоящее время от уплаты взносов на капремонт освобождены жители аварийных домов и домов, подлежащих сносу, а также собственники жилой недвижимости, которая расположена на территории закрывающихся населенных пунктов, напоминает РБК. Платить взносы на капремонт не нужно и в случае, если власти приняли решение изъять для государственных и муниципальных нужд участок, на котором стоит многоквартирный дом.

Напомним, в ноябре прошлого года в Счетной палате пришли к выводу, что региональные программы капремонта не справляются со своими задачами. Так, по данным Росстата и Минстроя, объем жилого фонда, имеющего износ от 66 до 70% и выше, не сокращается, а растет.

"Капитальный ремонт направлен на сохранение и поддержание надлежащего состояния жилищного фонда и недопущение роста ветхого и аварийного жилья. Однако результаты проведенного Счетной палатой анализа говорят о том, что региональные программы капремонта, реализация которых идет с 2014 года, пока со своими задачами не справляются", - говорилось в сообщении Счетной палаты.