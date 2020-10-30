.shock / DepositPhotos Продажи квартир в элитных новостройках в центре Москвы установили новый рекорд

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Число сделок с жильем в элитных новостройках в центре Москвы в третьем квартале 2020 года побило четырехлетний рекорд. Об этом сообщили в компании Kalinka Group, уточнив, что всего в июле-сентябре в таких новостройках продали 446 квартир и апартаментов. Факт нового рекорда подтвердили и в компании Savills.

Всего же в Москве в прошлом квартале было заключено 582 сделки на первичном рынке элитного жилья, тогда за три квартала этот показатель составил 1091 сделку, на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года, пишет РБК.

"В третьем квартале спрос значительно возрос по сравнению с предыдущими месяцами 2020 года. На рынке были активны покупатели, которые стремились сохранить накопления в текущей экономически нестабильной ситуации, а также конечные покупатели, выбирающие жилье для себя. Покупателей подталкивают к закрытию сделок опасения по поводу роста цен на жилье на фоне колебания курса валют и влияние действующей пандемии на экономику страны", - заявил глава отдела аналитики и консалтинга Kalinka Group Александр Шибаев.

В исследовании компании также говорится, что средневзвешенная цена предложения в элитных новостройках Москвы в третьем квартале выросла на 7% по сравнению с началом года и составила 854 тыс. рублей за квадратный метр. В то же время в ЦАО цена элитного жилья выросла на 16% и составила 979 тыс. рублей за "квадрат".

По мнению Шибаева, по итогам 2020 года из-за второй волны пандемии рынок элитной недвижимости может сократиться на 3-5%.

Напомним, в июле в компании Knight Frank сообщили, что в первой половине 2020 года в Москве было продано 360 элитных квартир. По сравнению с показателем 2019 года объем продаж сократился на треть. Провальным ожидаемо оказался второй квартал, когда было реализовано 130 лотов - на 57% ниже того же периода прошлого года.