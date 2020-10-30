В Москве застроят жильем территорию мусоросортировочного завода

На территории мусоросортировочного завода на Алтуфьевском шоссе в Москве планируется построить жилой комплекс с детским садом и школой общей площадью 405 тыс. квадратных метров, а 146 тыс. квадратных метров жилья инвестор проекта передаст мэрии для расселения горожан по программе реновации. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

Речь идет о территории площадью 10,2 гектара в районе Отрадное, на которой расположен мусоросортировочный завод, принадлежащий компании "Хартия" Игоря Чайки (сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки), которая занимается вывозом мусора в двух округах Москвы, а также в ряде регионов. В протоколе ГЗК указано, что завод будет перебазирован из Москвы за счет "Хартии". Ранее переноса завода требовали местные жители, а в прошлом году года префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев сообщил о поручении мэра о переводе завода "за пределы района и даже за пределы города".

В Москомархитектуре сообщили, что ведомство займется разработкой проекта планировки территории завода. В "Хартии", выручка которой в прошлом году составила 9,2 млрд рублей, не ответили на запрос издания.

По мнению нескольких собеседников "Коммерсанта" на рынке недвижимости, Игорь Чайка может отдать территорию завода под застройку своему брату Артему Чайке, у которого есть девелоперский бизнес. По словам источника, близкого к бизнесмену, сейчас рассматривается вариант застройки участка компанией "Архплей Девелопмент", основанной Игорем Чайкой и Александром Додоном (брат президента Молдавии Игоря Додона). Другой источник сообщил, что в проекте может принять участие группа ПИК Сергея Гордеева.

По мнению партнера Colliers International Владимира Сергунина, инвестиции в коммерческую часть проекта, за исключением реализации площадей под реновацию, могут составить 13-15 млрд рублей, тогда как выручку от продажи жилья эксперт оценил в 38-43 млрд рублей, указав на тот факт, что этот район пользуется повышенным спросом у покупателей жилья. В свою очередь глава департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова отметила, что в непосредственной близости от этого участка сейчас есть всего три новостройки общей площадью 40 тыс. квадратных метров.