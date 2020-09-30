Компания "МегаФон" передумала переезжать в деловой центр "Москва-Сити"

Компания "Мегафон" отказалась от плана перенести свою штаб-квартиру в башню "Империя II" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на трех консультантов, работавших с этим комплексом, и источник, близкий к одной из сторон планировавшейся сделки.

О планах "МегаФона" перенести головной офис из бизнес-центра "Оружейный" в "Москва-Сити" стало известно год назад. Тогда сообщалось, что оператор ведет переговоры о покупке или аренде площадей во второй очереди строящейся башни "Империя". Инвесторами этого объекта выступают структуры Олега Малиса и Алишера Усманова. При этом компания последнего, USM, - совладелец "МегаФона".

Планируемый переезд штаб-квартиры "МегаФона" связывали с планами Центробанка купить бизнес-центр "Оружейный", однако недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила об отказе от этого плана.

"Уроки пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим. Это зависит от характера работы, не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная часть может быть переведена. Мы сейчас этот вопрос внутри ЦБ обсуждаем и примем некоторые решения для этого. А сделка по покупке здания, мы считаем, потеряла свою актуальность", - сказала Набиуллина.

Ранее источники сообщали, что Центробанк может купить "Оружейный" до конца 2019 года за 88 млрд рублей. Речь шла о том, что ЦБ выплатит 90% суммы при заключении договора, а оставшиеся 10% - после регистрации прав на недвижимость.

По всей видимости, отказ ЦБ от покупки бизнес-центра стал причиной решения "МегаФона" не переносить свой головной офис из этого здания в будущий небоскреб делового центра.

"Оружейный" был проектом компании "Дон-строй", а после кризиса 2008-2009 годов права на объект перешли за долги "Сбербанку" и структурам Алишера Усманова. В 2016 году компания "Мегафон" за 282 млн долларов купила 49,999% акций кипрской Glanbury Investments, владеющей 100% ЗАО "Садовое кольцо", на балансе которого находится бизнес-центр площадью 175,2 тыс. квадратных метров.