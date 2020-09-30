Пресс-служба Президента России Путин поручил ликвидировать правовые препоны в сфере строительства деревянных домов

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поручил устранить правовые преграды для развития в стране деревянного строительства домов с использованием готовых комплектов. Об этом он заявил на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.

В ходе обсуждения этого вопроса Путин отметил, что деревянное домостроение имеет большой потенциал развития, однако сперва необходимо решить вопросы законодательного регулирования этой отрасли.

"Здесь нужно устранить все правовые преграды, для того чтобы развивать это направление. Это важно для решения жилищных проблем граждан, у которых появятся дополнительные возможности построить свой дом, а также для развития строительной индустрии, создания новых рабочих мест на предприятиях по переработке древесины", - приводит слова Путина РБК.

Напомним, в середине марта этого года Минстрой РФ обнародовал проект постановления кабмина о выделении 137,7 млрд рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства в 2020-2024 годах. Документ гласил, что с 2020 по 2024 годы в России должно быть построено 180 млн квадратных метров частных жилых домов. Добиться таких высоких темпов индивидуального строительства Минстрой предлагал при помощи развития сферы индустриального строительства частных домов. Речь шла о привлечении застройщиков, которые будут строить частные дома по проектам комплексного освоения территорий. При этом девелоперов, как и при строительстве многоквартирных домов, предлагалось обязать перейти на эскроу-счета и проектное финансирование.

В середине мая 2019 года в Совете Федерации разработали и направили в Минпромторг, Минприроды и Минстрой ряд предложений для стимулирования отрасли деревянного домостроения, реализация которых, по мнению авторов, может заметно повысить объемы ввода нового жилья в России. Для решения проблем отрасли в документе предлагалось создать новый свод правил пожарной безопасности и строительства деревянного жилья, ввести налоговые льготы для предприятий по глубокой переработке древесины, а также включить в подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий" индикаторы строительства в селах деревянных зданий. Кроме того, сенаторы предложили вписать в нацпроект "Жилье и городская среда" возможность использования конструкций из древесины при строительстве домов в рамках этого нацпроекта.

По данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), за последние годы на долю деревянного домостроения в России пришлось 9-10% нового жилья. В США этот показатель достигает 40%.