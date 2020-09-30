Доля иностранных инвестиций в общей структуре вложений в российскую недвижимость по итогам января-сентября 2020 года составила 9,3% против 23,7% за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков JLL, этот показатель стал минимальным с 2016 года, когда на иностранные инвестиции пришлось только 6,4% вложений в недвижимость.

В исследовании отмечается, что тренд на снижение трансграничных инвестиций носит глобальный характер, пишет "Коммерсант", однако в России дополнительную роль в этом процессе играют геополитические риски. По мнению директора практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC Саяна Цыренова, зарубежных инвесторов может отпугивать и ослабление рубля: в краткосрочной и среднесрочной перспективах этот фактор будет снижать их доходность в валюте и считаться существенным риском. В то же время те, кто намерен вложить средства на долгий срок, вряд ли всерьез беспокоятся об этой проблеме, так как предсказать курс рубля через 5-7 лет сложно, считает Цыренов.

Однако партнер Colliers International Станислав Бибик сомневается, что у инвесторов могут быть позитивные ожидания по поводу будущего российской валюты. Бибик полагает, что доходность российских активов снижается вслед за ключевой ставкой. Сейчас показатель доходности составляет около 10%, и инвесторы могут найти активы с аналогичным показателем доходности в США, ЕС или Азии, где рынки более предсказуемы. Бибик считает, что в обозримом будущем доля иностранных инвестиций в российскую недвижимость продолжит снижаться.

Что же касается лидером по объему внешних и внутренних инвестиций в недвижимость среди регионов, то ими по итогам трех кварталов ожидаемо стали Москва (2,1 млрд долларов) и Санкт-Петербург (300 млн долларов). На остальные регионы пришлось всего 100 млн долларов инвестиций. При этом 44% инвестиционных сделок пришлось на покупку участков под застройку жильем. Также инвесторы проявляли повышенный интерес к складам.

Напомним, в июле в компании Knight Frank сообщили, что по итогам первой половины 2020 года объем вложений в недвижимость России иностранными инвесторами упал в семь раз. "Активность иностранных инвесторов может оказаться по итогам года минимальной за последние 10 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем их вложений снизился в семь раз - до 3,7 млрд рублей", - говорилось в отчете компании.

Причинами резкого падения инвестиций аналитики называли пандемию коронавируса и колебания курса рубля. Кроме того, на планы инвесторов повлияло заявление президента РФ Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы иностранных лиц и компаний.