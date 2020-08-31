Пресс-служба Правительства России Глава правительства Михаил Мишустин по итогам поездки на Дальний Восток поручил Минвостокразвития России, Минфину, Минстрою совместно с госкомпанией "Дом.РФ" проработать предложения по расширению программы "Дальневосточная ипотека" на всю территорию Чукотки и Магаданской области

Пресс-служба Правительства России

Глава правительства Михаил Мишустин по итогам поездки на Дальний Восток поручил Минвостокразвития России, Минфину, Минстрою совместно с госкомпанией "Дом.РФ" проработать предложения по расширению программы "Дальневосточная ипотека" на всю территорию Чукотки и Магаданской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе правительства уточнили, что предложения по программе должны быть представлены в правительство до 15 октября 2020 года. Предполагается, что новые условия программы "Дальневосточная ипотека" будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Также премьер-министр поручил тем же ведомствам до 16 сентября подготовить предложения о возможности использования дополнительных механизмов гарантий при предоставлении ипотеки для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнего Востока.

Напомним, в начале декабря прошлого года правительство приняло постановление о запуске программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2%. В рамках программы государство субсидирует процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа.

Программа льготной ипотеки предусматривает выдачу ипотечных кредитов в размере до 6 млн рублей по ставке в 2% годовых на срок до 20 лет. Всего в рамках программы планируется выдать около 147 тыс. кредитов на сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно один раз. Изначально первоначальный взнос по льготному кредиту должен был составлять не менее 20%, но недавно для всех программ льготной ипотеки его снизили до 15%. Выплатить взнос заемщики могут за счет материнского капитала, а многодетные семьи могут дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.

В середине декабря президент Владимир Путин допустил, что запущенная на Дальнем Востоке программа льготной ипотеки может быть распространена и на другие регионы.

"Что касается Зауралья... конечно, мы понимаем, видим там ситуацию, и часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех семей, в которых появляется третий ребенок. А что касается других мер поддержки, в том числе двухпроцентной ипотеки, то, в принципе, конечно, все это возможно, но нам нужно посмотреть, как это сейчас пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько все это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и "на ясном глазу" принимать решения", - заявил Путин.