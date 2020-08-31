Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обнародовал первое расследование, подготовленное в рамках поездки основателя ФБК Алексея Навального по Сибири в преддверии сентябрьских выборов. В ходе этой поездки оппозиционеру стало плохо в самолете, а причиной этого с большой вероятностью стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. С 20 августа Навальный пребывает в коме. Сейчас он находится в немецкой клинике Charité.

Свежее расследование ФБК посвящено Новосибирску, где в сентябре пройдут выборы в городской совет. Как отмечается в блоге Навального, сейчас 18 из 50 членов горсовета являются застройщиками или представителями застройщиков. "Строительная монополия захватила целую ветвь власти, они пишут под себя законы, они принимают бюджет, они выполняют контрольную функцию. Строят, сами себя проверяют, сами себе выделяют деньги - то есть просто рулят городом", - говорится в публикации.

Так, одним из самых богатых депутатов совета является единоросс Алексей Джулай, которому принадлежит девелоперская компания "Дискус", активно застраивающая Новосибирск многоквартирными домами низкого качества. Также Джулай, который намерен избраться в совет на новый срок, владеет управляющей компанией, которая обслуживает дома, построенные "Дискусом".

"Против его компаний поданы сотни исков, вынесены штрафы на миллионы рублей - и ничего. Депутатский статус позволяет ему все игнорировать. Львиная доля судебных дел - иски от мэрии за то, что Джулай не платит аренду за землю, на которой его дома построены. Как он это делает? Просто он и есть власть. У себя в округе он всем командует и потому плюет на суды и обязательства", - отмечают авторы расследования.

В этих домах (большинство из которых вообще непригодны для жизни) мэрия сотнями закупает квартиры для сирот и переселенцев. А депутат Джулай сидит в горсовете и радуется - сам принял бюджет, сам построил, сам продал. Мэрия Новосибирска выплатила Джулаю почти полмиллиарда рублей.— Отдел расследований (@otdel_r) August 31, 2020

Также в расследовании упоминается член совета единоросс Кирилл Покровский, отец которого занимает пост вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области, а мать работает в администрации губернатора региона. "Папа нашего депутата, Евгений Николаевич, будучи чиновником администрации, стал собственником завода железобетонных изделий. Дальше вы, наверное, уже можете догадаться. Бетонные блоки для домов, типовые конструкции и непрекращающаяся стройка. Главный источник дохода семьи Покровских - ЖК "Чистая слобода", застройщик - КПД "Газстрой", - говорится в публикации.При этом сам Кирилл Покровский живет на острове, расположенном в 25 километрах от центра Новосибирска. Площадь принадлежащего ему участка составляет почти 2 тыс. квадратных метров, а главного дома - 268 квадратных метров.

Наконец в расследовании упоминается депутат горсовета Евгений Яковенко, который является одним лидером регионального отделения "Единой России". Сам он декларирует скромный доход, но его сын владеет девелоперской компанией "Уютный", а живущая в Дубае дочь Яковенко формально владеет палатками в новосибирском метро. У Евгения Яковенко есть большой дом в Новосибирске и целая коллекция дорогостоящих часов, стоимость которой в ФБК оценили в 5,7 млн рублей.

Классический депутат-единорос в новом расследовании: одной рукой обнимает ветерана, на другой - часы за 2 000 000 рублей https://t.co/p4MJfQbIhM pic.twitter.com/wP9OjsF8Om— Александр Головач (@Golovach_AA) August 31, 2020

Навальный и его коллеги призывают жителей Новосибирска не отдавать свои голоса на выборах перечисленным единороссам и другим кандидатам в горсовет от этой партии. Вместо этого избирателям рекомендуется поддержать альтернативных кандидатов в рамках проекта "Умное голосование".