Новое жилье в России дорожает из-за стабильного спроса

Средняя стоимость жилья на первичном рынке в российских городах-миллионниках по итогам августа составила 80,4 тыс. рублей, увеличившись на 3% относительно июля и на 8% по сравнению с августом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании ЦИАН.

Рост цен фиксируют и аналитики других компаний. Так, директор компании "Этажи" рассказал "Коммерсанту", что после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, новостройки в России стабильно дорожают на 1-1,2% в месяц. По данным ЦИАН, сильнее всего цены на новостройки в августе выросли в Самаре, где квадратный мер сейчас стоит 53,1 тыс. рублей (+7,7% к июлю). На втором месте идут новостройки Уфы и Омска, подорожавшие на 4,7% (до 85,1 тыс. и 47,9 тыс. рублей за квадратный метр). При этом в Омске новое жилье стоит на 9% меньше, чем год назад. В Москве цены за последний месяц выросли га 1%, а за год - на 8,1%. Квадратный метр нового жилья в столице в среднем стоит 206,3 тыс. рублей.

По словам Хусаинова, на динамику цен на жилье в крупных городах оказывает влияние не только возникающий на фоне поддержанного доступной ипотекой высокого спроса дефицит предложения, но и покупательная способность населения. В свою очередь руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объяснил подорожание жилья увеличением девелоперской активности и переходом отрасли долевого строительства на проектное финансирование. Попов также считает, что вместе с ростом числа новых проектов повышение цен замедлится, но это станет заметно только в конце года, а пока что новостройки будут дорожать.

"Пока продолжается сезон отпусков, не все клиенты решили жилищный вопрос - на этом фоне формируется локальный отложенный спрос", - пояснил Попов, отметив, что застройщики воспользуются этой ситуацией, равно как и последними месяцами программы субсидирования ипотечных ставок.

Глава департамента консалтинга аналитики компании "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков добавил, что в Москве и Подмосковье на спрос также влияет ослабление рубля, на фоне которого продажи новостроек традиционно увеличиваются.