Депутат Госдумы Андрей Макаров ("Единая Россия"), возглавляющий комитет по бюджету и налогам не указал в декларации о доходах и имуществах пользование квартирой, в которой реально проживает. Об этом пишет The Insider .

В декларации Макарова указано, что в его собственности находится квартира площадью 53 квадратных метра. При этом раздел для объектов, находящихся в пользовании, Макаров оставил пустым. Журналисты выяснили, что упомянутая квартира Макарова находится в обычном 14-этажном доме на улице Верхняя Масловка. По словам консьержки, Андрей Макаров давно не живет в этой квартире. Раньше в ней жила его мама, но затем депутат забрал ее к себе.

По всей видимости, Макаров живет в квартире бывшей жены Наталии, однако достоверно установить это не удалось. Эта 181-метровая квартира расположена в доме дореволюционной постройки на улице Бурденко. Рядом с этим домом регулярно паркуется принадлежащий Макарову автомобиль Lexus (это следует из утечки архива столичных платных парковок). Рыночная стоимость этой квартиры составляет примерно 95 млн рублей.

Один из самых влиятельных депутатов-единороссов декларирует только одну скромную квартиру. Мы выяснили, где она находится, сходили по адресу. Спойлер: он там не живет. Значит, декларация неполная и по духу антикоррупционного закона - нарушение https://t.co/wbNLGnIkqe — Сергей Ежов (@ezhovs) December 30, 2020

"Депутаты Госдумы пользуются дырой в законе, позволяющей не декларировать пользование недвижимостью, если срок договора аренды не превышает 11 месяцев. Однако с юридической точки зрения, если договоры пролонгируются, то это должно находить отражение и в документах Росреестра, и в декларации. Если же Макаров проживает неофициально не у членов семьи, то это уже имущественная услуга, и вопрос перемещается в коррупционную плоскость", - отметил заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

Наталия Макарова занимается преподаванием иностранного языка в столичных вузах, а также является совладелицей кемеровской компании "КузбассБизнесАвто". В начале прошло десятилетия Андрей Макаров работал вице-губернатором Кемеровской области, а компания "КузбассБизнесАвто" с 2012 года освоила 275 млн рублей на господрядах. После развода в 2019 году Наталия Макарова исчезла из декларации депутата вместе с российской и заграничной недвижимостью (участок и дом в Испании).

Андрей Макаров сперва ответил на звонок The Insider, но отказался говорить, сославшись на занятность, а затем перестал брать трубку и отвечать на текстовые сообщения.

Отметим, что Макаров, по оценкам Transparency International, является самым эффективным лоббистом в Госдуме. Так, он внес поправки в законодательство о применении нулевой ставки НДС при оказании услуг по транспортировке некоторых товаров. Эти поправки были выгодны компаниям топливно-энергетического комплекса, а также владельцам морских и речных портов, включая Романа Абрамовича. В советы директоров ряда аффилированных с Абрамовичем компаний ранее входила дочь Макарова Юлия.