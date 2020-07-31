Более 60% россиян исключают возможность ипотечного кредита из-за низкого уровня жизни, больших переплат и недоверия кредитам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Опрос был проведен 24-26 июля среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

Согласно опросу, 61% россиян живут в квартирах, 33% - в доме (или части дома), 2% - в комнате (комнатах) в коммунальной квартире, 2% - в общежитии. При этом 82% опрошенных проживают в жилье, которое принадлежит лично им или их семье, 9% - в арендованном жилье, 5% - в муниципальном, передает РИА "Новости".

67% опрошенных назвали свои жилищные условия хорошими (в 2019 году этот показатель составлял 52%), 19% - плохими (год назад такой ответ дали 8% респондентов), а 10% (против 39% год назад) считают свои жилищные условия терпимыми. 57% респондентов утвердительно ответили на вопрос "Есть ли у вас потребность улучшить жилищные условия?", а 42% ответили отрицательно. При этом у 80% опрошенных нет возможности улучшить жилищные условия.

Опрос также показал, что 62% россиян скорее исключают, что возьмут ипотеку, 20% допускают такую возможность, а 16% имеют ипотеку или брали жилищный кредит ранее. Среди тех, кто не готов взять ипотеку, 20% респондентов сказали, что для этого у них слишком низкий уровень жизни, у 17% уже есть жилье, 7% не хотят брать ипотеку из-за больших переплат, 6% не доверяют кредитам, у 4% нет уверенности в завтрашнем дне.

Напомним, на днях в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что размер дохода заемщиков, комфортного для обслуживания ипотечного кредита в России, снизился в июле на 10,4% по сравнению с показателем января и составил 63,3 тыс. рублей в месяц. Речь идет о показателе семейного дохода, который показывает доступность ипотеки для граждан. При расчете этого показателя в НБКИ исходят из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей по ипотеке к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию "пузыря" на рынке жилищного кредитования. "В целом вопрос такой, насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть "пузырь" на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку. По нашим оценкам совместно с "Дом.РФ", не более 60% россиян могут взять ипотеку. Это максимум, даже если ставка будет 0%. Остальные люди просто не смогут вернуть тело кредита", - заявил Моисеев.