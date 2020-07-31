Запуск в июле прошлого года реформы долевого строительства, предусматривающей переход на эскроу-счета и проектное финансирование, привел к уходу со столичного рынка почти 70% мелких и средних застройщиков. К такому выводу пришли аналитики компании "Инком-Недвижимость", пишет РБК.

"В основном это компании с небольшим портфелем проектов. Нам известны случаи, когда девелоперы уже год пытаются получить разрешение на деятельность по эскроу. Для этого им нужно не только изменить финансовую модель работы, что является одним из наиболее сложных моментов, но и предоставить доказательства своей благонадежности и качества реализуемых проектов", - заявил заместитель директора департамента новостроек "Инком-Недвижимости" Валерий Кочетков.

Напомним, с 1 июля 2019 года схема долевого строительства предусматривает, что при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома, а средства на строительство жилья девелоперы должны получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

Как говорится в отчете компании, сейчас в Москве возводятся 384 новостройки. Из них 144 проекта не подпадают под закон о долевом строительстве, а из оставшихся 240 проектов 149 реализуются по старой схеме долевого строительства, 76 проектов - по эскроу-счетам, а оставшиеся 15 проектов - по смешанной схеме (старые очереди в них продаются по прежним правилам, а новые - через эскроу).

В прошлом году реформу долевого строительства называли фактором роста стоимости жилья, однако сейчас квадратный метр жилья в проектах, реализующихся по старой и новой схемам, стоит примерно одинаково (228 и 232 тыс. рублей). В проектах, где идет реализация по смешанной схеме, стоимость квадратного метра составляет 206 тыс. рублей.