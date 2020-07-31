С 1 января 2021 года для получения субсидий на оплату ЖКУ гражданам не придется предоставлять квитанции и чеки. Об этом напомнили в правительстве РФ.

"С начала следующего года для получения субсидий на оплату ЖКУ не придется предоставлять квитанции и чеки, подтверждающие оплату жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на станице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

В правительстве также напомнили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода, и каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге - 14%.

Напомним, 1 июля в России в среднем на 4% выросли тарифы на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора. Наибольший рост тарифов произошел в Чечне - 6,5%, а в Кабардино-Балкарии и Дагестане тарифы выросли на 5,4% и 5,2% соответственно. На 5% тарифы выросли для жителей Москвы, Омской области, Бурятии и Якутии. В Московской области и Краснодарском крае рост тарифов составил 4,1%, а в Санкт-Петербурге - 3,8%. На 3,6% были повышены цены на коммунальные услуги в Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Ставропольском крае, Башкортостане, Калмыкии и Мордовии. В Пермском крае и Мурманской области тарифы повысили на 3%, а минимальный рост тарифов (на 2,4%) произошел в Ненецком автономном округе.