Российские власти обсуждают возможность возобновить авиасообщение со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиаотрасли. По словам одного из них, вопрос обсуждался на недавнем совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В Росавиации эту информацию не комментируют, передает РИА "Новости".

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается.

С 1 августа Россия частично возобновила регулярное международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией (ПРАВИЛА ВЪЕЗДА), также открыта граница России и Абхазии. Пока что вылететь за рубеж можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первый международный регулярный рейс вылетел в субботу утром из аэропорта Шереметьево в Стамбул.

Как сообщается на сайте Росавиации, регулярные рейсы в Турцию пока возобновляют только авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа", из Турции - Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Заявленное авиакомпаниями расписание регулярных рейсов на август предполагает, что на маршруте Москва - Стамбул "Аэрофлот" будет выполнять до 35 рейсов в неделю, "Победа" - 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines - до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines - 7 рейсов в неделю.

С 10 августа россияне смогут летать на турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан. С этого числа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен. Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Роял Флайт", "Северный ветер", "Азур эйр", "Россия" и "АЙ ФЛАЙ".

Регулярные рейсы из Москвы в Лондон будет выполнять "Аэрофлот". В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю, сообщили в Росавиации. Ожидается, что со 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways, которая планирует выполнять по два рейса в неделю из Лондона в Москву.

Теоретически с августа россияне могут транзитом через Турцию и Великобританию летать в другие страны, но при планировании путешествий нужно внимательно ознакомиться с правилами въезда и выяснить, примут ли вас в месте назначения. The Bell в своей инструкции разъясняет, что в страны ЕС въезд запрещен напрямую из России, но не для граждан РФ в целом. Из Великобритании можно попасть, например, в Италию, Францию, Германию, Австрию, Черногорию, но разные страны предъявляют свои требования к прибывающим, где-то по прилету придется отправиться на карантин.

В Египет и Дубай пускают туристов из всех стран. Транзитом также можно прилететь в Индонезию - при наличии визы, выданной после 31 марта, и в Камбоджу, при въезде в которую туристы обязаны оставлять депозит в размере 3 тысяч долларов для покрытия расходов на случай необходимости их лечения от COVID-19.