МВД Крыма проведет проверку после жалоб на охранника с нагайкой, прогнавшего семью с закрытого санаторного пляжа. Инцидент сняла на камеру девушка, которая вместе с мужем, матерью и ребенком приехала на пляж санатория "Форос". Она отметила в Instagram, что посещает это место уже шесть лет, но "сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория "Форос"".

По словам девушки, семья готова была заплатить за лежаки, но охранник заявил, что пляж доступен только по карте гостя. Отдыхающие перебрались на соседний пляж, который тоже находится на территории санатория, но казак нагнал их и там. Со слов рассказчицы, мужчина заявил, что постояльцы платят "по 200 тысяч рублей" за отдых на пляже без присутствия посторонних.

Девушка также рассказала, что охранник швырял их вещи в море, разбил ей солнцезащитные очки и экран телефона: на кадрах видно, что мужчина выбил его из рук оператора. "К нам заявлений и сообщений не поступало в органы внутренних дел, но мы все-таки эту информацию зарегистрировали и проверим ее в соответствии с законодательством", - сообщили изданию "Подъём" в пресс-службе МВД Крыма.

В санатории "Форос" пообещали изучить видео и привлечь виновных к ответственности. На странице учреждения в Instagram поясняется, что три санаторных пляжа являются лечебными и пройти туда можно только по карте гостя. "С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции все заезжающие гости предоставляют справки об отрицательных результатах на COVID-19", - говорится в сообщении. Остальные пять пляжей на территории общедоступны и благоустроены.

Начальник сервисного департамента ООО "Парк Форос" Наталья Лукашова пояснила "Ридусу", что Водный кодекс допускает ограничение доступа на лечебные пляжи.

Председатель комитета Государственного Совета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк предположил, что произошла провокация. "А никто не пробовал в полицию позвонить? Или Instagram - это официальный какой-то государственный представитель? Или нам мало снимают роликов, когда выкидывают мусор сами, потом снимают и говорят, что всё в мусоре?" - прокомментировал он радиостанции "Говорит Москва".

По его словам Черняка, на каждом официальном пляже в Крыму есть табличка с информацией о том, кому принадлежит место отдыха, и указанием всех необходимых телефонов на случай подобных инцидентов.

Крымские СМИ пишут, что ранее на пляже "Фороса" уже были подобные скандалы. В конце июля в ходе словесной перепалки с туристами из-за ограниченного доступа на пляж один из казаков снял с пояса нагайку, угрожая ее применением.

После этого Минкурортов Крыма рекомендовало руководству санатория смягчать любые проблемные ситуации, чтобы не вредить туристической привлекательности региона, пишет портал "Новости Крыма".

Еще две туристки готовятся обратиться в суд из-за проблем с доступом на тот же пляж. Одна из них рассказала телеканалу "360", что ездит на Форос три года подряд, до этого проблем не возникало: она платила за лежаки и ходила на лечебные пляжи. В этом году женщина, находясь на последних месяцах беременности, приехала в Крым с подругой и тремя детьми. В доступе на пляжи им отказали.

"Они [казаки] выпихивают, толкают, бьют. Мне они угрожали физической расправой, сказав, что им за это ничего не будет", - сообщила подруга туристки. Женщины вызвали полицию и написали заявление, а теперь планируют подать в суд по месту регистрации в Петербурге, "потому что в Крыму подавать бесполезно". Они намерены потребовать возмещения морального ущерба от санатория, а также потребовать от прокуратуры провести проверку на предмет "незаконного захвата пляжей".