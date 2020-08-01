За последние сутки в России выявлено 5462 случаев коронавируса в 83 регионах, 95 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 845 443 заболевших и 14 058 умерших.
Из больниц за сутки выписано 8114 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 646 524 человек.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 690 (13)
Свердловская область - 202 (6)
Ханты-Мансийский АО - 170 (1)
Санкт-Петербург - 161 (9)
Нижегородская область - 159 (4)
Московская область - 149 (3)
Иркутская область - 146 (2)
Красноярский край - 143
Мурманская область - 138 (2)
Ростовская область - 133 (5)
Ставропольский край - 118 (3)
Омская область - 114
Ямало-Ненецкий АО - 111 (1)
Ульяновская область - 110
Челябинская область - 110 (1)
Хабаровский край - 110 (2)
Алтайский край - 108 (2)
Оренбургская область - 106
Приморский край - 102 (1)
Краснодарский край - 99 (1)
Новосибирская область - 98 (4)
Саратовская область - 96
Волгоградская область - 95 (1)
Воронежская область - 89
Тюменская область - 85
Кемеровская область - 72
Пермский край - 69
Сахалинская область - 66
Томская область - 60 (1)
Республика Саха (Якутия) - 58
Архангельская область - 57 (3)
Астраханская область - 51 (1)
Кировская область - 50 (2)
Республика Коми - 48 (1)
Белгородская область - 46
Пензенская область - 46
Самарская область - 43 (1)
Республика Дагестан - 42
Республика Бурятия - 42
Ленинградская область - 40
Чувашская Республика - 40
Ярославская область - 37
Республика Карелия - 37
Республика Башкортостан - 35
Псковская область - 33
Курганская область - 33 (1)
Республика Мордовия - 32 (4)
Республика Татарстан - 31
Брянская область - 30
Орловская область - 30 (1)
Тамбовская область - 29
Тверская область - 29 (2)
Калужская область - 28
Костромская область - 28
Рязанская область - 28
Тульская область - 28 (5)
Вологодская область - 28
Республика Адыгея - 28
Республика Алтай - 28 (2)
Республика Тыва - 28
Республика Крым - 28
Ивановская область - 26 (3)
Курская область - 25
Владимирская область - 24 (5)
Смоленская область - 24
Амурская область - 24
Калининградская область - 23
Республика Ингушетия - 21
Новгородская область - 20 (1)
Республика Калмыкия - 19
Республика Хакасия - 19
Магаданская область - 19
Удмуртская Республика - 18 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Республика Марий Эл - 16
Камчатский край - 16
Липецкая область - 15
Республика Северная Осетия - 13
Забайкальский край - 13
Чеченская Республика - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 11
Севастополь - 5
Еврейская АО - 3