Всего в стране выявлено 845 443 заболевших и 14 058 умерших

АГН Москва / Кирилл Зыков За последние сутки в России выявлено 5462 случаев коронавируса в 83 регионах, 95 человек скончались

Фото: NIAID / flickr.com

За последние сутки в России выявлено 5462 случаев коронавируса в 83 регионах, 95 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 845 443 заболевших и 14 058 умерших.

Из больниц за сутки выписано 8114 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 646 524 человек.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 690 (13)

Свердловская область - 202 (6)

Ханты-Мансийский АО - 170 (1)

Санкт-Петербург - 161 (9)

Нижегородская область - 159 (4)

Московская область - 149 (3)

Иркутская область - 146 (2)

Красноярский край - 143

Мурманская область - 138 (2)

Ростовская область - 133 (5)

Ставропольский край - 118 (3)

Омская область - 114

Ямало-Ненецкий АО - 111 (1)

Ульяновская область - 110

Челябинская область - 110 (1)

Хабаровский край - 110 (2)

Алтайский край - 108 (2)

Оренбургская область - 106

Приморский край - 102 (1)

Краснодарский край - 99 (1)

Новосибирская область - 98 (4)

Саратовская область - 96

Волгоградская область - 95 (1)

Воронежская область - 89

Тюменская область - 85

Кемеровская область - 72

Пермский край - 69

Сахалинская область - 66

Томская область - 60 (1)

Республика Саха (Якутия) - 58

Архангельская область - 57 (3)

Астраханская область - 51 (1)

Кировская область - 50 (2)

Республика Коми - 48 (1)

Белгородская область - 46

Пензенская область - 46

Самарская область - 43 (1)

Республика Дагестан - 42

Республика Бурятия - 42

Ленинградская область - 40

Чувашская Республика - 40

Ярославская область - 37

Республика Карелия - 37

Республика Башкортостан - 35

Псковская область - 33

Курганская область - 33 (1)

Республика Мордовия - 32 (4)

Республика Татарстан - 31

Брянская область - 30

Орловская область - 30 (1)

Тамбовская область - 29

Тверская область - 29 (2)

Калужская область - 28

Костромская область - 28

Рязанская область - 28

Тульская область - 28 (5)

Вологодская область - 28

Республика Адыгея - 28

Республика Алтай - 28 (2)

Республика Тыва - 28

Республика Крым - 28

Ивановская область - 26 (3)

Курская область - 25

Владимирская область - 24 (5)

Смоленская область - 24

Амурская область - 24

Калининградская область - 23

Республика Ингушетия - 21

Новгородская область - 20 (1)

Республика Калмыкия - 19

Республика Хакасия - 19

Магаданская область - 19

Удмуртская Республика - 18 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Республика Марий Эл - 16

Камчатский край - 16

Липецкая область - 15

Республика Северная Осетия - 13

Забайкальский край - 13

Чеченская Республика - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 11

Севастополь - 5

Еврейская АО - 3

