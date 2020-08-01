Фото: СК РФ по Алтайскому краю Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после того, как на турбазе в селе Ая Алтайского района была обнаружена мертвой вся семья чиновника из Барнаула Иосифа Кременских

Фото: СК РФ по Алтайскому краю

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после того, как на турбазе в селе Ая Алтайского района была обнаружена мертвой вся семья чиновника из Барнаула Иосифа Кременских. Тела 51-летнего мужчины, его 43-летней супруги и двух детей 16 и 11 лет были найдены персоналом гостиницы в одном из номеров днем 31 июля.

"Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление", - говорится на сайте СУ СК по Алтайскому краю.

Следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха. Назначен комплекс медицинских, химических, генетических и криминалистических экспертиз, которые помогут установить причину смерти людей.

Иосиф Клеменский занимал пост начальника сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Начальник управления Евгений Нечепуренко рассказал "Пятому каналу", что его коллега находился в плановом двухнедельном отпуске. Он постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, но внезапно перестал отвечать на звонки.

По данным "Комсомольской правды", семья приехала на турбазу 26 июля. Камеры зафиксировали, что вскоре после заселения Кременских вышел прогуляться по территории. Момент его возвращения на камеру уже не попал. Сотрудники базы за все время больше не видели новых постояльцев и не тревожили их вплоть до выселения 31 июля.

Уборщица в тот день не могла открыть дверь, так как с обратной стороны был вставлен ключ. Сотрудник базы, которого она позвала на помощь, выбил замок. В комнате на одной кровати лежали Оксана Кременских и ее дочь. Тело Иосифа Кременских лежало на соседней койке, а тело сына - на полу между кроватями.

По данным Life Shot, семья отравилась выхлопами от дизельного генератора. В день, когда они заселились, на турбазе из-за ливня отключился свет. Чтобы обеспечить гостиницу электричеством, в подсобку, находящуюся прямо под номером Кременских, поставили дизельные генераторы и открыли дверь для вентиляции, пишет Telegram-канал.

Издание также сообщает о задержании владельца турбазы "Глобус" Виктора Королева: якобы он лично ставил генераторы в подсобку. Изначально по факту гибели семьи Кременских было возбуждено уголовное дело об убийстве, но, по данным Life Shot, его переквалифицировали на статью об оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем смерть двух или более лиц.