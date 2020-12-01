Пресненский районный суд Москвы приостановил деятельность клиники "Чайка" в Москва-Сити на 14 суток из-за непредоставления информации о больных коронавирусом в Роспотребнадзор.

"30 ноября суд постановил признать ООО "Клиники Чайка" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности медицинского центра на срок 14 суток. Устранение нарушений в медцентре находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в пресс-релизе столичного управления Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, по фактам многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в клинике "Чайка" (Пресненская наб., д. 8, стр. 1) в Москва-Сити и по фактам непредоставления в Роспотребнадзор информации о положительных тестах на коронавирус у пациентов клиники в отношении ООО "Клиники Чайка" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ведомство применило временный запрет деятельности, и 20 ноября помещения медцентра были опечатаны. Материалы дела были направлены в Пресненский суд для принятия решения о приостановлении деятельности? gthtlftn "Интерфакс".

На нарушения в работе клиники указала одна из городских больниц, куда поступил пациент с COVID-19. Выяснилось, что у него уже был положительный тест в частной поликлинике, однако об этом не уведомили Роспотребнадзор. Исследование проводили в филиале клиники "Чайка" в Москва-Сити. Впоследствии выяснилось, что в той же клинике выявили еще 18 случаев заражения коронавирусом. И о них тоже никуда не сообщили.

"Чайка" - сеть многопрофильных клиник в Москве. 25 ноября Роспотребнадзор сообщил, что еще в одной клинике сети "Чайка" в Москве выявлены факты сокрытия от управления Роспотребнадзора информации о пациентах, получивших положительные результаты теста на коронавирус. Из проведенных только в ноябре более 2 750 исследований было выделено 369 положительных результатов, при этом информация в управление Роспотребнадзора по Москве направлена только в трех случаях.

На сайте управления Роспотребнадзора по Москве уточнялось, что по результатам проверки клиники "Чайка" в Крылатском (ООО "Спортмедицина") суд временно приостановил работу кабинета экспресс-тестирования.

Нарушения выявлены и на других объектах сети "Чайка". Например, в лабораторном центре на Ленинградском шоссе мимо официальной статистики прошли 32 положительных пробы на COVID-19, пишет "Российская газета".

Главврач медцентра в Крылатском Рената Петросян на странице в Facebook объяснила, что экспресс-тесты проводятся в ее подразделении с лета. И сразу возник вопрос о передаче данных в ОРУИБ - так называется автоматизированная система, где фиксируются все случаи опасных инфекционных заболеваний. Эту базу санитарные службы как раз и используют, чтобы быстро купировать ту или иную вспышку. "Мы направляли запрос в горздрав, чтобы узнать, надо ли подавать данные о положительных тестах в ОРУИБ, - отметила Рената Петросян. - Ответа мы не получили. Ни один нормативный документ не содержал указания на обязательную подачу положительных результатов экспресс-тестов". По словам главврача, только 16 ноября появилась официальная бумага, которая обязывает врачей делиться такой информацией.

Однако в Роспотребнадзоре утверждают обратное: "главным требованием к работе лабораторий является обязательная передача информации в случае выявления вируса". И не важно, государственная клиника или частная. Не важен даже метод тестирования. Информация об обязательном обмене такой информацией была распространена Роспотребнадзором еще в апреле.