Царьград/Урал / ВКонтакте Очевидцы засняли происходящие на видео, и разместили ролик в интернете

Царьград/Урал / ВКонтакте

Полиция Челябинска возбудила административное дело в отношении мужчины, зарезавшего свадебного барана на глазах у гулявших в сквере детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского УМВД во вторник.

В минувшую субботу в соцсетях появился рассказ женщины, гулявшей с дочерью, о том, что неизвестный мужчина совершил религиозный свадебный обряд заклания барана. Очевидцы засняли происходящие на видео, и разместили ролик в интернете. В своих комментариях они высказывали возмущение тем, что жестокая сцена разыгралась там, где гуляют дети. По данному факту полиция Курчатовского района провела проверку.

Полицейские установили, что обряд совершил 40-летний местный житель. Он заявил сотрудникам МВД, что не посчитал свои действия нарушением и не ожидал такого резонанса.

"Была свадьба моего брата. Мы брата женили. По мусульманским обычаям взял я барана, порезал - по традиции нашей, по закону, - сказал в полиции мужчина. - У нас мусульманской верой принято резать барана, когда невеста с женихом заходят в свадебный зал. Я порезал барана, благословил невесту и жениха, чтобы удачно всё было. Я не видел, что там снимают на видео, и как бы не знал, что в общественных местах нельзя. Я об этом вообще не знал. Меня просто попросили помочь, я это сделал".

О том, что свидетелями обряда могут стать дети и впечатлительные люди, мужчина тоже не догадывался. " Но как все мусульмане на свадьбах режут барана, также я взял и порезал. Извиняюсь за свой поступок, конечно, - за то, что меня сотрудники полиции задержали, за то, что там дети оказались, испугались. Я за всё извиняюсь", - добавил нарушитель.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, отмечает пресс-служба.

К ответственности привлечен еще одни участник скандальной свадьбы, который дрифтовал на своей машине рядом с рестораном, выезжая на встречную полосу и создавая помехи, проезжавшим мимо машинам. Этот момент также попал в кадр и оказался в публичном доступе. Полицейские установили номер автомобиля и его владельца. Нарушителем оказался 21-летний молодой человек. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения