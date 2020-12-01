Хоспис признал наличие ошибок при ведении журнала и уже устранил их, а также привлек виновных к дисциплинарной ответственности и организовал обучение медсестер, сообщила Жданова

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Жалоба на детский хоспис "Дом с маяком", которому после внеплановой проверки грозит штраф или временное закрытие из-за ошибок в учете наркотических препаратов, поступила раньше, чем был закуплен первый такой препарат. Данные об административном правонарушении содержались в жалобе от 29 сентября, а первое наркотическое средство было закуплено 30 сентября, рассказал "Коммерсанту" главврач хосписа Григорий Климов.

Руководитель юридического отдела Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова сообщила, что полицейские предъявили документы, ставшие основанием для проверки, только после того, как на этом настояли Климов и юрист. Материалы административного расследования направлены в суд, возбуждено дело по статье 6.16 КоАП (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета и реализации).

При этом, по словам Ждановой, проверка документации показала, что нарушение правил учета "не повлекло за собой выбытия наркотических и психотропных лекарств в нелегальный оборот". Главврач хосписа уточнил, что наркотические препараты "получают от одного до четырех человек". Данные о назначении и использовании препаратов отражаются в их медкартах.

Хоспис признал наличие ошибок при ведении журнала и уже устранил их, а также привлек виновных к дисциплинарной ответственности и организовал обучение медсестер, сообщила Жданова. По ее мнению, суд не приостановит деятельность "Дома с маяком". Впрочем на работе хосписа отразится и предусмотренный статьей КоАП штраф: платить его придется из пожертвований, таким образом, объем помощи пациентам может сократиться. При этом такой уровень качества медико-социальной помощи, как в "Доме с маяком", "практически нигде в госорганизациях не предоставляется", констатировала Жданова.

"Агора": МВД и Минюст запустили три кампании "наездов" на НКО

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России после октябрьского совещание у вице-премьера Татьяны Голиковой инициировало целую серию выездных проверок неправительственных организаций в стране, пишет в своем Telegram-канале руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Совещание было посвящено "выявлению и пресечению противоправной деятельности социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по реабилитации наркопотребителей". Помимо "Дома с маяком", проверки затронули СПИД-сервисные организации, работающие с ВИЧ-положительными людьми, и кризисные центры для женщин.

Так, в Орле подверглась проверке ВИЧ-сервисная организация "Феникс плюс". Территориальное управление Минюста предложило включить ее в реестр "иноагентов", сочтя политической деятельность портала "Парни плюс", посвященного темам борьбы и профилактики ВИЧ/СПИДа. В Петербурге внеплановую проверку на статус иностранного агента проходит фонд "Свеча".

Минюст также проводит проверку в кризисном центре для женщин, который, среди прочего, предоставляет убежище женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. "У кампаний могут быть разные ведомственные основания, но в целом вектор единый. Остатки независимого от власти гражданского общества в России в 2021 году ждет жесткая зачистка. Характер деятельности, организационные формы и источники финансирования никакого значения не имеют", - пишет Чиков.