За последние сутки в России выявлено 26 402 случая коронавируса в 85 регионах, 569 человек умерли

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы В Москве подтверждено 6524 новых случая заражения. Госпитализировано 1376 пациентов, 431 находятся на ИВЛ

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

За последние сутки в России выявлено 26 402 случая коронавируса в 85 регионах, 569 человек умерли. Это новый максимум летальных исходов за сутки. Всего в стране выявлено 2 322 056 заболевших и 40 464 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве подтверждено 6524 новых случая заражения. Госпитализировано 1376 пациентов, 431 находятся на ИВЛ. Из больниц страны по выздоровлению выписано 24 763 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 803 467.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6524 (76)

Санкт-Петербург - 3697 (85)

Московская область - 1104 (21)

Нижегородская область - 462 (16)

Республика Карелия - 427 (2)

Архангельская область - 387 (7)

Свердловская область - 367 (10)

Красноярский край - 336 (22)

Ростовская область - 332 (25)

Хабаровский край - 330 (1)

Воронежская область - 329 (15)

Вологодская область - 322 (10)

Пермский край - 298 (14)

Республика Коми - 288 (17)

Мурманская область - 287 (6)

Челябинская область - 284 (10)

Иркутская область - 273 (15)

Забайкальский край - 266 (7)

Республика Бурятия - 263 (7)

Самарская область - 255 (11)

Ульяновская область - 254

Саратовская область - 246 (6)

Омская область - 244 (13)

Волгоградская область - 243 (4)

Кировская область - 241 (1)

Приморский край - 232 (4)

Ставропольский край - 230 (7)

Алтайский край - 222 (12)

Республика Саха (Якутия) - 216 (6)

Ханты-Мансийский автономный округ - 215 (6)

Республика Крым - 214 (7)

Ленинградская область - 211 (5)

Тверская область - 209 (3)

Новгородская область - 200

Ямало-Ненецкий автономный округ - 198 (4)

Томская область - 198 (6)

Псковская область - 195

Калининградская область - 188 (3)

Ярославская область - 184 (1)

Республика Хакасия - 183

Оренбургская область - 182 (3)

Удмуртская Республика - 177 (2)

Новосибирская область - 177 (7)

Кемеровская область - 175 (4)

Белгородская область - 170 (1)

Тульская область - 168 (6)

Курская область - 165 (1)

Краснодарский край - 163 (7)

Пензенская область - 163 (3)

Тюменская область - 161

Ивановская область - 160 (2)

Амурская область - 156

Астраханская область - 154 (3)

Орловская область - 148 (3)

Калужская область - 145

Республика Башкортостан - 142 (1)

Смоленская область - 141 (2)

Брянская область - 140

Костромская область - 139 (3)

Владимирская область - 138 (5)

Сахалинская область - 137 (1)

Липецкая область - 133 (5)

Тамбовская область - 126 (13)

Рязанская область - 118 (1)

Чеченская Республика - 115 (2)

Республика Дагестан - 112 (10)

Республика Чувашия - 110 (6)

Курганская область - 104

Республика Адыгея - 96

Кабардино-Балкарская Республика - 95 (2)

Республика Калмыкия - 91 (4)

Республика Тыва - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Мордовия - 90

Республика Татарстан - 85

Республика Ингушетия - 83 (1)

Республика Северная Осетия-Алания - 78

Камчатский край - 75 (2)

Республика Алтай - 62

Севастополь - 62 (3)

Республика Марий Эл - 51 (1)

Магаданская область - 44

Еврейская автономная область - 30

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 3

