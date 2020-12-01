За последние сутки в России выявлено 26 402 случая коронавируса в 85 регионах, 569 человек умерли. Это новый максимум летальных исходов за сутки. Всего в стране выявлено 2 322 056 заболевших и 40 464 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В Москве подтверждено 6524 новых случая заражения. Госпитализировано 1376 пациентов, 431 находятся на ИВЛ. Из больниц страны по выздоровлению выписано 24 763 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 803 467.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6524 (76)
Санкт-Петербург - 3697 (85)
Московская область - 1104 (21)
Нижегородская область - 462 (16)
Республика Карелия - 427 (2)
Архангельская область - 387 (7)
Свердловская область - 367 (10)
Красноярский край - 336 (22)
Ростовская область - 332 (25)
Хабаровский край - 330 (1)
Воронежская область - 329 (15)
Вологодская область - 322 (10)
Пермский край - 298 (14)
Республика Коми - 288 (17)
Мурманская область - 287 (6)
Челябинская область - 284 (10)
Иркутская область - 273 (15)
Забайкальский край - 266 (7)
Республика Бурятия - 263 (7)
Самарская область - 255 (11)
Ульяновская область - 254
Саратовская область - 246 (6)
Омская область - 244 (13)
Волгоградская область - 243 (4)
Кировская область - 241 (1)
Приморский край - 232 (4)
Ставропольский край - 230 (7)
Алтайский край - 222 (12)
Республика Саха (Якутия) - 216 (6)
Ханты-Мансийский автономный округ - 215 (6)
Республика Крым - 214 (7)
Ленинградская область - 211 (5)
Тверская область - 209 (3)
Новгородская область - 200
Ямало-Ненецкий автономный округ - 198 (4)
Томская область - 198 (6)
Псковская область - 195
Калининградская область - 188 (3)
Ярославская область - 184 (1)
Республика Хакасия - 183
Оренбургская область - 182 (3)
Удмуртская Республика - 177 (2)
Новосибирская область - 177 (7)
Кемеровская область - 175 (4)
Белгородская область - 170 (1)
Тульская область - 168 (6)
Курская область - 165 (1)
Краснодарский край - 163 (7)
Пензенская область - 163 (3)
Тюменская область - 161
Ивановская область - 160 (2)
Амурская область - 156
Астраханская область - 154 (3)
Орловская область - 148 (3)
Калужская область - 145
Республика Башкортостан - 142 (1)
Смоленская область - 141 (2)
Брянская область - 140
Костромская область - 139 (3)
Владимирская область - 138 (5)
Сахалинская область - 137 (1)
Липецкая область - 133 (5)
Тамбовская область - 126 (13)
Рязанская область - 118 (1)
Чеченская Республика - 115 (2)
Республика Дагестан - 112 (10)
Республика Чувашия - 110 (6)
Курганская область - 104
Республика Адыгея - 96
Кабардино-Балкарская Республика - 95 (2)
Республика Калмыкия - 91 (4)
Республика Тыва - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Мордовия - 90
Республика Татарстан - 85
Республика Ингушетия - 83 (1)
Республика Северная Осетия-Алания - 78
Камчатский край - 75 (2)
Республика Алтай - 62
Севастополь - 62 (3)
Республика Марий Эл - 51 (1)
Магаданская область - 44
Еврейская автономная область - 30
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 3