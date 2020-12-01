Нужно ограничить предновогодние и новогодние мероприятия в регионах, где плохая ситуация с коронавирусом, заявила в президиуме Координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Анна Попова уточнила, что имеет в виду регионы с высокими темпами прироста заболеваемости, и там, где остаются высокими цифры ежедневной регистрации заболевших. Там ограничительные меры нужно принимать и неукоснительно исполнять, добавила она.

По словам Анны Поповой, декабрь и предновогодние дни являются периодом "как всегда более интенсивного общения людей".

Роспотребнадзор подготовит специальные методические рекомендации о том, как его провести. Пока глава ведомства напомнила, что в поездках и путешествиях высоки риски заразиться, и о том, что важно соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию и соблюдать все правила и требования.

"И мне очень хочется надеяться, что грамотное проведение праздников и праздничных дней после новогоднего праздника и соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее, и сохранить жизни и здоровье населения", - отметила Попова.

Ранее на этом же заседании она отметила, что заболеваемость COVID-19 продолжает расти в 24 субъектах, хотя в целом по стране темпы роста снижаются. В стадии стабилизации, по ее словам, находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три. Она выразила уверенность, что в конечном итоге эпидемия будет побеждена.

В начале ноября Анна Попова советовала провести новогодние праздники дома. "Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома. Дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город - это будет очень хорошо", - сказала она, подчеркнув, что заражение новой коронавирусной инфекцией чаще всего происходит в транспорте.

Разработка вакцины от ВИЧ близится к завершению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила о высокой степени готовности российской вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). РФ "использует все возможности для завершения разработки вакцины от ВИЧ", подчеркнула она.

Разработкой прототипа российской вакцины от ВИЧ занимается научный центр "Вектор" Роспотребнадзора.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных в РФ ежегодно наращивается. В этом году он составил более 27 млрд рублей, в 2021 году - 29,4 млрд рублей.

"По заключению наших экспертов, препараты не имеют тенденцию к росту цен. На сегодняшний день все нуждающиеся, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают", - сказала Голикова.

В конце октября главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус сообщил, что Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. "Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных", - сказал Мазус 27 октября на панельной дискуссии на форуме "Здоровое общество", отметив, что похожая картина складывается в США и других западных странах.

Однако, по его словам, достичь уровня ниже плато пока не получается. "Для этого нужны новые технологии - нужна вакцина, которая должна быть создана против ВИЧ-инфекции", - заявил специалист.

В феврале этого года в Минздраве РФ сообщали, что ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но наметилась тенденция к снижению темпов прироста выявленных инфицированных. Так, в 2019 году было зафиксировано 80 118 новых случаев ВИЧ. Это на 7,5% меньше, чем в 2016 году, когда было зарегистрировано 86 519 новых случаев, сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Наталья Костенко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Численность ВИЧ-инфицированных в России, по данным на начало 2020 года, оценивалась примерно в 1 млн человек.