Прокуратура Владивостока нашла нарушения в работе местных властей при ЧС во время ледяных дождей в регионе. Как говорится на сайте ведомства, в период режима чрезвычайной ситуации власти не организовали взаимодействие служб, которые занимались ликвидацией последствий непогоды.

В сообщении говорится, что администрация города содержала объекты инженерной инфраструктуры ненадлежащим образом и не обновляла перечень резервных и автономных источников электричества на случай ЧС. Это привело к "несогласованным действиям оперштаба и затягиванию процесса подключения домов к коммунальным ресурсам". Также без должного внимания были оставлены вопросы организации бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова, включая строительство там объектов электроснабжения.

Также ЧС показала, что одного плавсредства было недостаточно для удовлетворения потребностей населения островов. Власти города не предусмотрели возможность оперативного фрахтования судов на период ЧС из соседних портов и первоочередной доступ на судна спецтехники, скорой помощи и топливного транспорта.

Мэру Владивостока Олегу Гуменюку внесено представление с требованием "рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий". В конце ноября прокуратура уже внесла представление Гуменюку за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона.

Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Сотни тысяч человек в регионе остались без электричества, отопления и воды. Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн руб.

Как отмечает ТАСС, проблемы возникают с перевозкой людей с острова Русский, входящего в состав города. С 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Это осложняет ситуацию, так как выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Для того, чтобы наладить сообщение с островом, Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера.