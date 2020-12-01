Администрация Ростова-на-Дону заявляет, что смерти 13 пациентов в оборудованной под ковидный госпиталь 20-й больнице, не были связаны с нехваткой кислорода. Об этом говорится в ответе администрации президента РФ журналистке Екатерине Гордон, который она опубликовала на своей странице в Instagram.

В документе сказано, что запрос был направлен в администрацию Ростова-на-Дону. Даже само упоминание о смерти больных чиновники пытаются скрыть, маскируя его канцеляризмом: умершие названы в документе пациентами с "неблагоприятным исходом".

"По представленной информации медицинская помощь пациентам оказана в необходимом объеме", - подчеркивается в документе. Что подразумевается под "необходимым объемом помощи", если пациенты в итоге умерли, можно только догадываться.

Перебоев с подачей кислорода в больнице не было, утверждают власти. "Факты о нарушении системы кислородной передачи, изложенные в объяснениях сотрудников, не отражены в представленной медицинской документации. Согласно объяснениям ответственного дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало", - говорится в ответе администрации президента.

Также там подчеркивается, что 8 из 13 умерших больных были старше 65 лет. Все умершие имели хронические заболевания: у 12 из 13 были болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких. У 29-летнего погибшего пациента было выявлено злокачественное новообразование.

В документе также указано, что по факту смерти пациентов следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, 12 октября 13 больных коронавирусом скончались в ростовской горбольнице N 20 из-за нехватки медицинского кислорода, о чем сообщил анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах, - пояснил источник в Минздраве. - Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух". По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Власти назвали сообщения о ситуации в ростовской больнице фейком и посоветовали дождаться результатов проверки. После разгоревшегося скандала Торопов уволился. "Заявление написано по собственному желанию, о причинах увольнения я рассказывал до того, как дал подписку. Так или иначе, все закончилось предсказуемо. Хотел бы отметить, что сам бы больных не бросил и продолжу заниматься врачебной деятельностью", - говорил он.

Позже СМИ сообщили, что вслед за Тороповым из больницы уволились еще шесть врачей. В самом медучреждении официально признали увольнение только трех сотрудников, пишет Znak.com. 28 ноября сообщалось, что из больницы по собственному желанию уволился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Борис Розин.

Вскоре после инцидента в ростовской больнице и других случаев, свидетельствовавших о серьезных проблемах в системе здравоохранения, Минздрав стал вводить элементы цензуры. Ведомство запретило главврачам подконтрольных ему больниц высказываться о коронавирусе. "Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону", - говорилось в письме ведомства.

Это было сделано под благовидным предлогом: "для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19".