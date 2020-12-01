В Казани задержан "приволжский маньяк-душитель", которого разыскивали с 2011 года

16.мвд.рф Приходя в квартиры пенсионерок, убийца назывался сотрудником социальных служб и в подходящий момент душил жертв подручными средствами, например поясом от халата, и забирал из жилья деньги

16.мвд.рф

В Казани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пожилых женщин и разыскиваемый с 2011 года. Как сообщило агентство "Татар-информ", в 2011-2012 годах он убил несколько десятков женщин преклонного возраста в Приволжском, Центральном и Уральском федеральных округах.

Приходя в квартиры пенсионерок, убийца назывался сотрудником социальных служб и в подходящий момент душил жертв подручными средствами, например поясом от халата, и забирал из жилья деньги. Мужчину задержали накануне, в настоящее время он дает показания. В операции по задержанию участвовали сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. У следствия был образец ДНК преступника, который удалось обнаружить на месте одного из убийств в Казани и который совпал с ДНК задержанного.

В 2017 году следствие предлагало 3 млн рублей за помощь в поиске преступника и установлении его личности. Фоторобот мужчины регулярно публиковали в СМИ, но информации о подозреваемом не было все эти годы. Следователи предполагали, что преступника либо нет в живых, либо он попал за решетку за какое-то более мелкое преступление.

"Коммерсант" называет имя задержанного: по его данным, это житель Казани Радик Тагиров. По версии следствия, он совершил серию убийств пожилых женщин на территории Татарстана, Удмуртии, Башкирии, а также в ряде других регионов, в том числе и в Пермском крае. Всего речь может идти о более чем тридцати жертвах.

В Прикамье он может быть причастен к убийствам двух пожилых женщин, которые были задушены в начале текущего десятилетия. Ранее Радик Тагиров привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконную перевозку оружия.