Московские следователи занялись поиском экстремизма в апрельском интервью Алексея Навального радиостанции "Эхо Москвы", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следствие считает, что оппозиционер призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.

"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - заявил собеседник агентства. Речь идет об интервью от 27 апреля. В нем Навальный рассказывал о своей программе "5 шагов", один из пунктов которой предлагал в условиях пандемии и "нерабочих дней" выдать россиянам из резервного фонда по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за ребенка.

"Говорят о том, что ведь власть планировала нечто подобное, но после того, как вы заявили об этом, власть никогда этого не сделает", - отметил в разговоре один из ведущих. "Я слышал такое мнение, - ответил Навальный. - Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, - такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом". В ответ ведущий сделал ремарку, что Навальный не призывает, а просто рассуждает.

"Классно же звучит: российские власти начали проверку Навального на экстремизм за его требование обеспечить россиян материальной поддержкой во время пандемии. Кажется, абсурд? Нет, настоящая новость", - прокомментировала в своем Twitter пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш.