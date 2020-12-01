Наемник из ЧВК "Вагнер" Марат Габидуллин написал мемуары о войне в Сирии и дал интервью изданию "Медуза". Габидуллин, прошедший в ЧВК путь от рядового до командира разведроты. Когда после ранения Габидуллин вышел из комы, он решил писать мемуары.

За те пять лет, что мы знаем о существовании ЧВК Вагнера, не нашлось ни одного наемника, который решился бы рассказать о своем опыте - даже родственники погибших "вагнеровцев" (а погибли сотни) говорили редко и далеко не обо всем, отмечает издание.

Габидуллин рассказал спецкору "Медузы" Лилии Яппаровой, на чем основаны его мемуары и как он решился издавать их под своим именем.

После ранения Габидуллину удалили часть внутренних органов. После комы он очнулся в военном госпитале в Подмосковье. "Три осколка в голове так и остались", - говорит "вагнеровец".

Он хотел показать книгу Пригожину, поскольку, по его мнению, тот не все знает. "Тогда куча народу присосалась [к ЧВК] и реально воровала у Пригожина деньги - только он никогда не хотел в этом признаться. Откуда-то у него была дикая убежденность, что у него все хорошо. Хотя у нас тыловые службы наколенники для работы в саду закупали вместо тактических. Это ж чисто подушки, чтобы по грядкам шастать - на скалы в таких не упадешь, а по документам их проводили как полноценные. Конкретно воровство!" - говорит он.

Более того, Пригожин попросил добавить целую главу вступления, "где расписывалась бы история становления российского наемничества аж от казаков".

"А выражения, которые показались ему самыми удачными, он распечатал и оставил себе. Даже рассуждал, что надо бы заставить личный состав [ЧВК] разучить этот цитатник, чтобы они почаще про себя какие-то вещи проговаривали. Допустим, в бою на высоте мой герой говорит, что в "такой момент не меряются ширинками, а действуют", - приводит Габидуллин удачные фразы.

Пригожин, по словам Габидуллина, обещал издать книгу нормальным тиражом позже. Но наемника это не устроило.

Габидуллин говорит, что хочет подтолкнуть бизнесмена на реформирование ЧВК. "Потому что нельзя так увлекаться секретностью: зачем себя самоистязать, когда весь мир знает? Потому что сейчас из-за четверых дебилов, которые забивают кувалдой и обезглавливают дезертира-ополченца, про всех остальных думают, что они такие же кровожадные упыри, - говорит герой материала. - Но это же сам "Вагнер" (командир ЧВК Дмитрий Уткин) призывал их это сделать! С целью устрашения".

Габидуллин призывает привлечь "этих четырех садистов" к ответственности. "А на каких основаниях ты это сделаешь? Ты же только что сказал, что "их там нет!" - возмущается он.

Писатель также рассказывает о "торговле наградами" в ЧВК - когда за ценности командиры выдавали награды по договоренности.

Гамемний также признается, что разочаровался в начальстве, говорит, что "контора проигрывает в Ливии", потому что "кампанию организовывали олухи". "Даже возможность того, что Турция подключится к этому конфликту, они не учли", - говорит он о группе разведки.

Из-за просчетов командования и такого отношения бойцы перестали доверять командирам. Кроме того, по его словам, с 2018 года "некоторые командиры забирали себе до половины премиального фонда, выделенного на отряд, а остальное - крохи - раздавали бойцам".

"Сирия - это просто крайняя степень развития нежелательных тенденций, которые есть и в России. Лицемерие, двойные стандарты, приспособленчество, недобросовестность, коррупция жесточайшая. И сирийцы, выросшие в этой системе, сильно ей развращены. Там людям, которые живут в Хаме, наплевать совершенно, что происходит в Пальмире. Мы тоже приближаемся к этой степени безответственности и равнодушия", - предсказывает герой.

За плечами у Габидуллина Рязанское десантное училище, пять лет службы в ВДВ и судимость за убийство "авторитета" в 90-х. На ЧВК "Вагнер" его навел приятель. "1 апреля 2015 года я подписал договор с "Евро Полисом" и был зачислен в штат - и мне сразу их открытость и прямота по душе пришлись. Никто не скрывал возможные последствия - говорилось честно: "Ребята, вы предназначены для войны там, где есть интересы нашего государства. Приготовьтесь к тому, что все это может плачевно для вас обернуться. Смертью", - рассказывает бывший боец.