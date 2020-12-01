Осенью этого года плавучий док "Зея", который уже несколько лет находится в аварийном состоянии, был отправлен из Владивостока на Камчатку с грузом осколочно-фугасных снарядов. Члены экипажа говорят, что они не надеялись добраться до места назначения живыми, а после прибытия фактически остались без денег, необходимых для того, чтобы пережить зимовку, пишет портал "Сибирь. Реалии".

Согласно технической документации, "Зея" предназначена для перевозки судов "по внутренним водным путям Дальневосточного региона". В июне 2020 года судно отправилось в переход до Владивостока, чтобы доставить туда корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный на Амурском судостроительном заводе. Во Владивостоке на сдаточной базе корветы проходят испытания и затем передаются Тихоокеанскому флоту. На старте перехода из Комсомольска до Владивостока в ночь на 24 мая док с корветом внутри чуть не затонул, получив внушительную вмятину.

Судовой механик Сергей Судалин, работавший на борту "Зеи" в 2018 году, вспоминает, что уже тогда судно было изношено примерно на 80%: из трех дизельных двигателей работал только один, а противопожарные системы, котельные и холодильные установки не работали вовсе. Теоретически такое судно вообще не должны были выпускать в море, а списать его планировалось еще в 2012 году, однако ни завод, ни Минобороны не стали вкладывать деньги в строительство нового дока.

Несмотря на ЧП, док с корветом внутри отправился в путь и прибыл во Владивосток 16 июня. Экипаж рассчитывал, как обычно после рейса, вернуться домой, в Комсомольск-на-Амуре, но командование Тихоокеанского флота ВМФ потребовало использовать судно для доставки боеприпасов в военную часть, базирующуюся на Камчатке. После всех проволочек док со снарядами вышел в рейс 17 сентября, когда в Охотском море начался период штормов.

"Такое чувство, что мы вообще не должны были дойти до пункта назначения, -​ рассказал один из членов экипажа "Зеи". - Ящики со снарядами грузили сгнившие. И грузили их неосторожно,​ просто кидали как попало. Мы сначала пугались - как можно снаряды так грузить, но нам сказали, что взрывателей в них нет, мол, это просто болванки, ничего не взорвется. Но ящики были реально в труху".

После прибытия на Камчатку судно еще две недели стояло на рейде: по словам члена экипажа, местное руководство просто не знало, куда девать ящики с боеприпасами. "Хотят выжать из дока всё, что можно, и будут гонять его туда-сюда, пока трагедия не случится", - считает жена одного из механиков судна.

По словам судового повара "Зеи" Анны Бийболатовой, во время рейса на борту все готовились к худшему. Венные были очень удивлены, когда судно добралось до места. "Такое чувство было, что это был "рейс в одну сторону", может, хотели от дока вместе со снарядами избавиться - просто утопить в море", - рассуждает женщина.

Исполняющий обязанности директора Амурского судостроительного завода Михаил Боровский заявил, что ремонт подводной части и освидетельствование дока проводились в 2015 году, и Министерство обороны выделяет средства на его содержание и поддержание. Капитальный ремонт, по его словам, планируется провести в следующем году и в дальнейшем построить для завода собственный док. Члены экипажа "Зеи", однако, утверждают, что никакого реального ремонта дока не проводилось.

26 октября "Зея" дошла до пункта назначения без потерь, а морякам предстоит пережить незапланированную зимовку на Камчатке. Еще до рейса им пообещали выплачивать по 100 тысяч рублей для механиков и 55 тысяч - остальным членам экипажа каждые две недели. А на рейде им сообщили, что речь якобы идет о разовой премиальной выплате.

Более того, на время перегона моряки по приказу руководства завода написали заявления об отпуске за свой счет, и членов экипажа трудоустроили на разные корабли Тихоокеанского флота ВМФ с минимальными окладами. Впоследствии выяснилось, что все трудовые договоры уничтожены, и никаких данных о перевозке боеприпасов нет. С 1 по 26 октября экипаж вновь отправили в отпуск без содержания, а затем оформили им командировку, оставив лишь суточные и оклад без всяких надбавок.

При этом экипажу "Зеи" нужно снимать жилье, так как моряки не могут оставаться на борту дока в морозы. В Петропавловске-Камчатском аренда жилья составляет минимум 22 тысячи рублей в месяц, а ежедневный проезд на автобусе обойдется в​ 400 рублей. И если аренду квартир обещают оплатить после возвращения с зимовки, при предъявлении договоров, то увеличить суточные в размере 500 рублей никто не обещает. Кроме того, никто из них не запасся теплой одеждой, и теперь им придется покупать ее за свой счет. В Министерстве обороны РФ ситуацию пока не прокомментировали.