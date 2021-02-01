Российское правительство предложило обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию "из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца", проходить биометрический и медицинский контроль. Речь идет прежде всего о гражданах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые приезжают в Россию работать. хотят обязать проходить медицинское обследование и сдавать биометрию в течение месяца с момента въезда. Эту процедуру нужно будет пройти однократно лицам в возрасте от 18 до 65 лет. Исключение составят недееспособные мигранты.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 1 февраля, пишет РБК.

В пояснительной записке говорится, что необходимо выработать механизм "обеспечения надлежащего контроля за временным пребыванием иностранных граждан". Предлагается внести изменения в два федеральных закона - "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".

Как утверждают авторы, из-за фрагментарного контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих в Россию по безвизовому режиму на длительный срок, увеличивается риск проникновения и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, отсутствие биометрических данных затрудняет розыск преступников, террористов и лиц, пребывание которых в России нежелательно.

К сбору данных и проведению медицинского контроля кабмин предлагает привлечь МВД и подведомственные ему структуры, а также уполномоченную неназванную организацию.

Ранее МВД уже предлагало обязать мигрантов, находящихся больше месяца в России, сдавать отпечатки пальцев, фотографии, проходить медицинское освидетельствование и получать ID-карты.