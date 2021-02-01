Апелляционный корпус Мосгорсуда

Московский городской суд / Facebook

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный на выездном заседании в апелляционном корпусе Мосгорсуда, сообщили в пресс-службе городского суда. Сам Навальный будет участвовать в процессе лично, а не по видеосвязи, сообщает "Интерфакс".

"С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда", - сказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

2 февраля в суд допустят только участников процесса и аккредитованных журналистов, по одному человеку от издания.

17 января Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

Прохождение реабилитации после лечения, по мнению ведомства, "не является основанием для неявки на регистрацию".