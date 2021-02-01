Кира Ярмыш

Навальный LIVE / Twitter

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в столице, передает "Интерфакс".

Срок ареста - до 23 марта 2021 года, сообщила агентству пресс-секретарь суда Ирина Софинская в понедельник.

Позднее Басманный суд рассмотрит аналогичные ходатайства следователей в отношении сотрудника ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Николая Ляскина и муниципального депутата района Северное Измайлово Дмитрия Барановского, которого также подозревают в нарушении ч. 4 ст. 33 УК (склонение другого лица к совершению преступления).

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Изначально расследованием уголовного дела занималось следствие МВД. Однако в настоящий момент дело передано в Следственный комитет РФ для дальнейшего сбора доказательств, сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова. Официального комментарияправоохранительных органов по этому поводу пока не последовало.

29 января Тверской суд Москвы уже отправил под домашний арест юриста ФБК Любовь Соболь, брата оппозиционера Алексея Навального - Олега, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора московского штаба ФБК Олега Степанова и главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Все они находятся в статусе подозреваемых по делу.

Самого Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел после лечения в Германии. на следующий день его отправили под арест, сейчас оппозиционер находится в СИЗО "Матросская тишина". Суд рассмотрит вопрос о замене его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный 2 февраля.