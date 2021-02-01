Проект "ОВД-Инфо" назвал 31 января, второй день всероссийских акций в поддержку Алексей Навального, днем самых массовых задержаний в новейшей истории России

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com Масштаб оказался таков, что многие задержанные не смогли дозвониться на горячую линию, команда портала принесла им извинения

МБХ медиа / twitter.com/

Проект "ОВД-Инфо" назвал 31 января, второй день всероссийских акций в поддержку Алексей Навального, днем самых массовых задержаний в новейшей истории России. Их масштаб оказался таков, что многие задержанные не смогли дозвониться на горячую линию, команда портала принесла им извинения.

"Раньше мы даже и не знали, что у нас стоит какое-то стандартное голосовое сообщение на случай, если мы не можем ответить - такое случалось исключительно редко. Но масштаб репрессий, а следовательно, и количество обращений к нам превысили сегодня все мыслимые и немыслимые пределы", - заявила команда портала. На момент публикации материала общее число задержанных по России в воскресенье, по данным "ОВД-Инфо", превысило 5 тысяч человек.

Правозащитники также опубликовали подборку самых грубых нарушений силовиков при задержании протестующих, со ссылкой на самих задержанных и их близких.

Так, в отделе полиции города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе силовики душили задержанных, хватали их за волосы, изымали телефоны и требовали пароль, а также угрожали поставить протестующих на учет как экстремистов. В Рязани активиста Алексея Борисова положили между сиденьями в автозаке и избили дубинками. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы. Мужчину доставили в отдел, затем в областную клиническую больницу.

Из отделения полиции N86 Петербурга госпитализировали задержанного со сломанной рукой. Из ОП N59 скорая увезла мужчину без сознания. В отделе полиции Пятигорска в больницу увезли несовершеннолетнего после того, как его ударил сотрудник. В Вологде к задержанному приехала скорая, но он все еще находится в отделе.

В ОВД "Некрасовка" в Москве предположительно находится сотрудник Следственного комитета, к которому по одному водят задержанных для допроса по неизвестному делу, требуя заполнить опросник. В том же отделе полицейский пригрозил оформить по этой статье "кого захотим", в первую очередь "самых умных и качающих права".

Кроме того, задержанным с хроническими заболеваниями отказывали в лекарствах, сообщила "Эху Москвы" координатор "ОВД-Инфо" Алла Фролова. Она также подтвердила жестокий характер некоторых задержаний.

Обзор жестоких действий силовиков также публикует "Тайга.инфо". В Москве и Санкт-Петербурге при разгоне и задержании протестующих применяли электрошокеры. Об этом рассказывали "Бумага", "Фонтанка", телеканал "Дождь" и "Коммерсант". Последний писал о "едком желтом газе" в одном из дворов, но кто его применил - полиция или протестующие, - осталось неизвестным.

Впоследствии главные управления петербургской полиции и Росгвардии выпустили заявления о том, что для подавления уличного протеста 31 января не использовались светошумовые гранаты и перцовый газ.

"С последним "Фонтанка" готова спорить. Распыление газа в сторону участников несанкционированной акции корреспонденты "Фонтанки" ощутили на себе во время разгона несогласных на Сенной площади. Кроме неприятных ощущений, у одного из фотографов осталась видеозапись. На ней мы специально увеличили момент, как у Иоанновской часовни сотрудник полиции водит рукой с зажатым в ней предметом, похожим на газовый баллончик. За несколько мгновений до этого группа протестующих попыталась напасть на полицейских, поэтому, судя по всему, одному из них пришлось применить газ, а второй, в звании подполковника, достал из кобуры табельный пистолет и показал решимость его применить", - пишет "Фонтанка".

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что действия сотрудника полиции с табельным оружием были обоснованы и законны. По их данным, этому предшествовали "агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции,которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции". По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

"Меня задержали достаточно брутально - душили, били дубинками по рукам и ногам, били шокером. Если бы не каска, протер бы я лицом брусчатку", - рассказал фотограф Георгий Марков. Одно из применений шокера в Москве попало на видео "Настоящего времени".

Как выяснила "Медиазона", задержанного на видео зовут Сосо Глонти и он ведет блог о спорте в Instagram. Он рассказал, что его доставили в ОМВД "Южное Медведково", где он написал заявление, в котором просит "принять меры в отношении сотрудников спецполка", которые ударили его электрошокером "примерно 15 раз" при задержании в районе метро "Сокольники". По его словам, его избивали при переводе из одного автозака в другой.

Активисту Александру Чеботарю разбили до крови голову дубинкой. В автозаке сотрудники перевязали ему голову и отпустили, он пошел в травмпункт фиксировать повреждения, но по дороге его снова задержали. Он намерен обратиться в Следственный комитет.

Корреспондент "Бизнес-FM" Айгуль Абдуллина пострадала от дубинок. Журналист "Бумаги" рассказал, что рядом с ним взорвалась шумовая граната. В Петербурге людей били по голове, волочили по снегу, а одну из участниц акции пытались задержать и посадить в автозак без сознания, в итоге пришлось вызывать скорую помощь.

На Сенной площади в Санкт-Петербурге один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на толпу. Сообщалось, что силовики также использовали газ против участников акции протеста, после того как они пытались освободить задержанного. Представители полиции это отрицают.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА "Новости" о необходимости проверить достоверность сообщений о том, что на несогласованной акции в Санкт-Петербурге применялись электрошокеры. "Каждый факт требует тщательной проверки этой ситуации. Был ли он вообще, как он зафиксирован. Нужно слышать обе стороны и принимать тогда какие-то соответствующие решения", - сказала она. Агентство не уточняет, был ли задан Москальковой вопрос о шокерах в Москве.

Один из задержанных на акции во Владивостоке также рассказал о применении электрошокеров. В другого же после задержания выстрелили из травматического оружия. "Ни сопротивления, ни насилия я не применял. В меня стрелял человек, не представившийся, без формы. Я ему кричал, спрашивал, кто он, сотрудник или нет. Я думал, это казак вообще, и меня убьет", - заявил он "ОВД-Инфо".

В Костроме к задержанному применялись пытки: пальцами защемили нос, чтобы он не дышал, и закрыли рот. В Казани сотрудники полиции демонстративно положили в снег задержанных. Им угрожали, жителей просто оскорбляли. Задержаны не менее 93 журналистов в 31 городе.

В Москве массово не допускали адвокатов в отделы полиции. В других городах силовики пытались отбирать телефоны, собирать отпечатки пальцев и проводить другие процедуры, не предусмотренные законом во время административного задержания. В отделе полиции по московскому району Чертаново "Центральное" у задержанных хотели забрать ключи от квартир и паспорта.