Теперь, когда дворец "разрекламирован на весь мир", он привлечет "клиентов" на российский юг

Алексей Навальный / YouTube Ротенберг заявил об ошибках, из-за которых "дворец Путина" пришлось переделывать

АГН Москва / Кирилл Зыков

Миллиардер Аркадий Ротенберг, объявивший себя бенефициаром "дворца Путина" под Геленджиком, рассказал в сюжете "Вестей недели" на телеканале "Россия 1" об ошибках в проектировании, из-за которых здание пришлось переделывать. Как и предыдущие заявления бизнесмена о дворце, это не опровергает расследование ФБК.

"Есть много сложностей, которые остались по наследству. Изначально было много чего неправильно сделано, сейчас приходится переделывать", - сказал в сюжете Ротенберг, не вдаваясь в подробности. В программе повторили, что объект в Прасковеевке - не дворец, а "шикарный отель, которых в России немного, но теперь будет больше".

Авторы сюжета считают, что теперь, когда дворец "разрекламирован на весь мир", он привлечет "клиентов" на российский юг. Открыть его планируется к 2024 году. Тот факт, что Ротенберг только сейчас назвал себя владельцем дворца, в программе объяснили тем, что бизнесмен, находясь под санкциями, никогда не афишировал свои активы, но и не скрывал их.

Утверждается, что Ротенберг переключился на гостиничный бизнес после завершения строительства Крымского моста, а на Алтае начинается строительство горнолыжного комплекса "посерьезнее, чем под Геленджиком". "Дом, который строит Ротенберг - это деньги, которые не ушли за рубеж", - добавили в сюжете, имея в виду дворец.

Ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев назвал расследование ФБК "разводом лохов" и "иностранной диверсией", созданной по принципу геббельсовской пропаганды. Одним из признаков "фальшивки", по его мнению, является использование компьютерной графики. При этом в ФБК не скрывали, что воссоздали интерьеры дворца при помощи 3D-визуализации, так как сейчас он представляет собой одну большую стройку. В расследовании прямо говорилось, что из-за плесени и ошибок проектирования комплекс, оцененный примерно в 100 млрд рублей, начали полностью переделывать.

В "разоблачительных" роликах Mash и "России 1", вышедших на прошлой неделе, отсутствие роскошных интерьеров предъявили как одно из доказательств, что объект не является "дворцом Путина". Киселев повторил уже прозвучавшее ранее предположение о том, что склад грязи, о котором рассказывалось в расследование про дворец - это якобы неверно переведенное с английского слово mudroom - прихожая, то есть все материалы расследования, по версии пропагандиста, наспех переводились с английского. В ФБК уже неоднократно объясняли, что речь идет именно о складе грязи, именно так он обозначен по-русски на планах здания.

Еще одним "доказательством" того, что фильм делали иностранцы, авторы "Вестей недели" считают то, что на визуализации убранства дворца изображен не российский двуглавый орел, а черногорский. "Навальный представил фальшак, который возбудил публику. Мы показали, что это абсолютно не так, что это тупизм. Мы показали реальность", - заявил Киселев "Подъёму".

Он привел в пример один из самых дорогих отелей в Сочи "Родина", который в этом году оказался очень прибыльным, так как туда из-за сложностей передвижения в пандемию приезжали отдыхать состоятельные люди. "Везде в мире есть дорогие виллы... А у нас состоятельные люди должны жить в картонных коробках?" - заявил Киселев.

Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем "дворца Путина" на следующий день после того, как Mash и "Россия 1" выпустили сюжеты, "разоблачающие" расследование ФБК. В его интервью нет никаких существенных подробностей об этом "апарт-отеле", помимо того, что уже утверждали федеральные каналы. Бизнесмен не упоминал имени президента РФ и не объяснил, почему над дворцом действует бесполетная зона. В ФБК заранее предрекли, что дворцу "придумают" хозяина из числа друзей Путина, и называли Ротенбергов в числе вероятных кандидатов.