Суд назначил Юлии Навальной штраф в 20 тысяч рублей после акции 31 января

Moscow-Live / Зотова Анаствсия

Щербинский районный суд Москвы назначил Юлии Навальной 20 тысяч рублей штрафа после задержания на акции протеста в поддержку ее мужа Алексея Навального 31 января, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда.

Навальной вменили участие в митинге, повлекшем помехи транспортной инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ) Адвокат Светлана Давыдова сообщила, что решение будет обжаловано.

Юлию Навальную задержали днем 31 января в районе метро "Сокольники", когда она шла в колонне протестующих к СИЗО "Матросская тишина", где содержится ее супруг. На нее составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции. Вечером Навальную отпустили из отдела полиции.