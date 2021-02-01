Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднику ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, в РФ признан иностранным агентом) Николаю Ляскину, задержанному по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице, передает "Интерфакс".

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ляскина - отказано. Ляскину избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий до 23 марта 2021 года", - сообщили агентству в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, ему запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16 до 18 часов, а также общаться с иными участниками по данному уголовному делу и пользоваться интернетом.

Ляскин был задержан 30 января после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.