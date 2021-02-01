Отделы полиции в Москве, не приспособленные "под десятки молодых людей с высшим образованием", снова не справились с потоком задержанных

Марина Литвинович / Telegram По подсчетам "ОВД-Инфо" на утро 1 февраля, на всероссийских акциях протеста задержали более 5300 человек, из них почти 1800 в Москве, 1176 в Санкт-Петербурге, около двухсот - в Нижнем Новгороде и Красноярске

Фото: стоп-кадр видео МБХ медиа / Twitter

Московские ОВД снова не справились с потоком задержанных после акций в поддержку Алексея Навального 31 января, сообщила в своем Telegram член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. По меньшей мере в семи отделениях полиции задержанных оставляли на ночь, и значительной их части пришлось спать в креслах и на стульях "скрючившись".

Во многих ОВД, которые посетили члены ОНК, задержанных не кормили, начав это делать только после требований правозащитников. "Конечно, московская полиция не готова работать с "новым контингентом" задерживаемых - с политическими. Отделы строились и планировались под редких хулиганов и пьяных, а не под десятки молодых людей с высшим образованием. Вот и не справляются", - прокомментировала Литвинович.

По подсчетам "ОВД-Инфо" на утро 1 февраля, на всероссийских акциях протеста задержали более 5300 человек, из них почти 1800 в Москве, 1176 в Санкт-Петербурге, около двухсот - в Нижнем Новгороде и Красноярске. Правозащитный проект назвал 31 января днем самых массовых задержаний в новейшей истории России.

Неназванный источник "Интерфакса" сообщил, что в отношении участников московской акции протеста выписано свыше двух тысяч административных протоколов, в основном о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст 20.2 КоАП РФ) и участии в несанкционированном митинге (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). 20 протоколов составлены по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Как минимум два протокола выписаны по статье о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП), еще два - о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

По словам собеседника агентства, в общей сложности в отделы полиции было доставлено около 2,4 тысячи задержанных, в том числе более сотни несовершеннолетних. При этом московская полиция заявляла, что в протестах приняли участие всего около 2 тысяч человек.

Адвокат Калой Ахильгов рассказал радиостанции "Эхо Москвы", что задержанных в Москве вывозили в Московскую область из-за нехватки мест. Кроме того, многие отделения полиции объявили план "Крепость", из-за чего защитники не могли попасть к задержанным. "План "Крепость" предполагает, что никто на территории отдела не входит и не выходит. Но при этом полицейские спокойно заказывают пиццу, курьеры заходят, а адвокатов они не пускают", - рассказал Ахильгов.

Он также указал на практику силовиков отказывать задержанным в медицинской помощи, в частности людям с хроническими заболеваниями, которым жизненно необходимо принимать лекарства. Так, одному из задержанных, которого привезли в полицию не с митинга, а из дома, только с трудом удалось передать лекарства, которые ему привезла мать. "Через сотрудников передать это практически невозможно", - отметил Ахильгов.

Марина Литвинович заявила, что ОМОН впервые применил электрошокеры против граждан на протестах в Москве и Петербурге, в том числе против журналистов. "Это очень плохо, поскольку может повлечь смерть человека (если он имеет ряд заболеваний, например, сердечно-сосудистых, или эпилепсию)", - отметила член ОНК.

Другим новшеством она назвала проведение ночных судебных заседаний по административным протоколам. Znak Петербург пишет, что последнее сообщение объеденной пресс-службы городских судов было опубликовано в 3:00.

"Апология протеста" писала о практике ночных судов еще после акций 23 января. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее постановил в одном из зарубежных дел, проведение заседаний в ночное время нарушает право на справедливый суд, поскольку не дает защите возможность нормально исполнять свои функции в соответствии со статьей 6 европейской Конвенции.