Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал воскресные акции протеста, прошедшие по всей стране. Он подчеркнул, что все они носили незаконный характер, а в ответ на провокационные действия "полиция действует жестко и в рамках закона".

Представитель "Коммерсант FM" в ходе пресс-колла спросил у Пескова, готовы ли в Кремле прислушаться к протестующим и не считают ли действия полицейских неоправданно жестокими. Журналист также напомнил, что количество участников митингов и задержанных исчисляется тысячами человек.

"Речь идет о незаконных акциях. Естественно, полиция принимает меры против участников этих незаконных акций, отсюда количество задержанных. Мы с вами все видели, что на этих акциях было достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка - что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры. С хулиганами, провокаторами, конечно же, никакого разговора быть не может. В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", - заявил Песков.

Он также призвал отдельно рассматривать каждый конкретный случай жесткого задержания на несогласованных акциях. "Не нужно примитивно оценивать кадры, которые появляются, не нужно оценивать кадры мер воздействия в отношении того или иного человека, не задумываясь, что стало причиной для принятия таких жестких мер, какое поведение человека было буквально за полминуты до этого", - заявил он, отвечая на вопрос "Эха Москвы" о случаях насилия. Он также подчеркнул саму незаконность акций и добавил, что есть "огромное количество кадров нападения на омоновцев, на полицейских, агрессивных проявлений в отношении них, что абсолютно непозволительно".

Также Песков считает, что жесткие задержания правозащитников и журналистов не носили массового характера, и "какие-либо обобщающие оценки здесь вряд ли уместны". При этом в ответ на провокационные действия "полиция действует жестко и в рамках закона".

Ранее уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов осудил тактику силовиков при разгоне акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Он назвал их действия "фактически войсковой операцией, парализовавшей центр города и нарушившей воскресные планы множества петербуржцев", но не остановившей "многотысячную несогласованную акцию".

По его словам, 31 января в Санкт-Петербурге были отмечены нарушения с обеих сторон, в том числе жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов. Уже после окончания акции к задержанным в отделах полиции не допускали адвокатов.

"Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это - путь к большой беде. Пора остановиться", - заключил омбудсмен.