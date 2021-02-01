"Общество защиты интернета", некоммерческая организация, провозглашающая своей целью защиту интернета в России от "цензуры, избыточного регулирования, административного произвола", ​обнаружило, что 31 января во время несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального в крупных городах были отключены камеры видеонаблюдения.

Напомним, 31 января протестные акции прошли в десятках российских городов. По подсчетам "ОВД-Инфо", больше 5600 участников были задержаны по итогам митингов (данные на 16:51 1 февраля).

По данным ОЗИ, непосредственно в день протестов несколько провайдеров сообщали, что получили от полиции требование отключить доступ к этим камерам. Называть их запрещено под угрозой статьи 64 закона "О связи".

Проверка общества показала, что как минимум в пяти городах, где изображение с камер находилось в открытом доступе, возможность ознакомиться с ним пропала.

Например, в Уфе не показывали камеры, расположенные на маршруте протестной акции - от Аграрного института до Белого дома. В Липецке сайт с камерами просто не работал 31 января, а в Астрахани и Бийске из общей обзорности пропали камеры, находящиеся вблизи от места протестов. В Симферополе отключили камеру на проспекте Кирова с видом на центральную площадь.

"Я пока не могу понять, для чего они их отключают. Может, они думают, что кто-то сидит в странах НАТО, смотрит в эти камеры и координирует протесты. Не исключаю и такой уровень паранойи", - комментирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев.

"Единственный разумный вариант", по мнению эксперта, "скрыть вероятные нарушения со стороны ОМОНа и Росгвардии".

Стоит напомнить, что публичные камеры должны фиксировать правонарушения на улицах города (ДТП, убийства и др.) и обеспечить безопасность граждан.