Идет постоянное увеличение доли подростков среди детей с ВИЧ-инфекцией, заявил в понедельник главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин, сообщает .

"Если 1,5-2 года назад подростки составляли всего 30% среди детей с ВИЧ, то сегодня их уже 50%, а через 3-4 года подростки составят более 70% детей с ВИЧ", - сказал Воронин на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Эксперт отметил, что такой рост происходит из-за того, что "сегодня в мире подростки - самая тяжёлая группа по приверженности антиретровирусной терапии", это связано с "социальной, психологической, другими особенностями у подростков".

При этом, по словам Воронина, отказ от терапии ведет к прогрессированию заболевания, развитию резистентности организма к лекарствам и сокращению продолжительности жизни. "Обычные подходы для лечения детей недостаточны. Необходимо внедрение инновационных технологий, направленных на повышение приверженности подростков лечению", - сказал он.

Ранее в понедельник главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус предложил ввести инъекционные пролонгированные препараты, которые могут помочь решить проблему приверженности лечению, в частности, наркоманов. Согласно презентации к его выступлению, 1 460 таблеток в год, которые принимают некоторые пациенты, можно будет заменить всего 12 инъекциями.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова получила проработать данный вопрос, в том числе возможность производства таких препаратов в России.