Александр Шишлов

Петербургский омбудсмен / YouTube

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов осудил тактику силовиков при разгоне акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Он назвал их действия "фактически войсковой операцией, парализовавшей центр города и нарушившей воскресные планы множества петербуржцев", но не остановившей "многотысячную несогласованную акцию".

"Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для "диалога" полицию и ОМОН", - констатировал омбудсмен на своем сайте.

По его словам, 31 января в Санкт-Петербурге были отмечены нарушения с обеих сторон, в том числе жестокое применение силы и специальных средств, воспрепятствование работе и задержания журналистов. Уже после окончания акции к задержанным в отделах полиции не допускали адвокатов.

"Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это - путь к большой беде. Пора остановиться", - заключил омбудсмен.

Ранее он заявил о неправомерном применении силы и спецсредств к участникам несогласованной акции 23 января, журналистам и случайным прохожим. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, после протестной акции 23 января за медпомощью обратились 24 человека, 16 из них были госпитализированы.

"Как сообщает большинство заявителей, они не участвовали в акции и безрезультатно пытались объяснить это при задержании. Что подтверждают случаи задержания прохожих, зафиксированные представителями уполномоченного, вместе с журналистами и представителями правоохранительных органов находившихся у выхода из станции метро "Гостиный двор" после 18:00, когда участники акции с этого места уже разошлись", - отметили в пресс-службе.

В поступивших к омбудсмену жалобах сообщалось о длительном (до четырех часов) содержании в автозаках при низкой температуре без возможности воспользоваться туалетом, о нарушении сроков задержания, о незаконном принуждении к фотографированию, дактилоскопированию и так далее. Сообщалось, что одному мужчине при задержании сломали руку, а мать несовершеннолетней задержанной сообщила о применении к девочке силы и электрошокера.