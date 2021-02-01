Санкт-Петербург, 23 января 2021 года

Фото: Савва Приходько

Мировой судья Центрального района Петербурга зарегистрировал порядка 40 материалов в отношении участников несогласованной акции протеста 23 января, но вернул их после изучения, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По сообщению "Фонтанки", протоколы за нарушение самоизоляции (часть 2 статьи 8.6.1 Закона Петербурга об административных правонарушениях) "подбросил" мировому судье городской комитет по вопросам законности. Обращение в комитете объяснили необходимостью "всестороннего, полного и объективного разрешения дел, учитывая обстоятельства, сложность рассмотрения и личность правонарушителей, а также в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона".

По информации пресс-службы, в протоколах указано, что 23 января правонарушители "добровольно посетили массовое мероприятие на Невском проспекте и приняли участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте в виде схода", целью которого являлось "выражение поддержки Алексею Навальному".

Согласно материалам, участие в мероприятии приняли около 60 человек.

Суд изучил все представленные материалы и вернул их авторам протоколов, сообщает пресс-служба судов.

23 января в Петербурге задержали более 300, а по данным "ОВД-Инфо" - более 500 человек. Большинство оформили как нарушение коронавирусных правил, менее сотни дел получили районные суды. Все материалы суды рассмотрели на прошлой неделе и с воскресенья, 31 января, разбираются с задержанными на второй акции в поддержку Алексея Навального. Дел уже вдвое больше.