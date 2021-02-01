В России по следам акций 23 и 31 января возбуждено уже 40 уголовных дел

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Число уголовных дел, возбужденных в России в связи в протестами 23 и 31 января, достигло 40, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Дела расследуются в 18 регионах России.

В Москве и Челябинске возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Baza сообщала о возбуждении в Москве уголовного дела об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) из-за сгоревшего автомобиля Росгвардии в Вознесенском переулке. Утверждается, что его подожгли умышленно, и это подтверждается записями камер наблюдения.

"На них попали некие молодые люди, чьи лица скрывали маски. Эти двое, как считает МВД, подожгли автомобиль, после чего сбежали. Позже первичная экспертиза показала, что очаг возгорания находился возле заднего колеса автомобиля", - сообщает Telegram-канал. При этом в пресс-службе Росгвардии "Интерфаксу" опровергли информацию о поджоге, назвав причиной возгорания техническую неисправность.

Адвокаты, правозащитники и ФБК считают, что протесты хотят "подогнать" под статью 212 УК о массовых беспорядках. В Москве также есть обвиняемые в применении насилия против полицейских на акции 23 января. В Петербурге СКР после акции 31 января возбудил два уголовных дела по той же статье, один подозреваемый задержан.

В Казани по событиям 31 января возбуждено уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ) за повреждение стекла на перилах на месте встречи протестующих. Два человека задержаны по подозрению в применении насилия к сотруднику ГИБДД. В Пензе сообщается о возбуждении уголовного дела о призывах к экстремистской деятельности - мужчина на митинге 23 января якобы призывал к насилию в отношении силовиков.

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК). Речь идет об инцидентах во время проведения несанкционированного митинга 23 января, где участники протеста бросали в полицейских бутылки.

В Костроме СКР возбудил уголовное дело против местного жителя, который на митинге 23 января "сорвал с сотрудника полиции шапку, а затем пнул его ногой". Суд отправил обвиняемого под домашний арест.

В Красноярске полиция возбудила уголовное дело о неоднократном нарушении законодательства о митингах (статья 212.1 УК РФ). Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 21-летнего жителя, который в толпе выстрелил из ракетницы.

В Курске СКР возбудил уголовное дело о насилии против полицейского в отношении 20-летнего участника митинга 23 января, ударившего сотрудника ОМОНа двумя ногами в область спины. В Ставрополе задержали молодого человека, который в ходе акции 23 января оказал сопротивление полицейскому и ударил сотрудника ППС.

В Новосибирске возбуждено второе уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Ему также предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности на странице во "ВКонтакте" (ч. 2 ст. 280 УК).

В Екатеринбурге по итогам митинга 23 января возбуждено два уголовных дела о насилии в отношении полицейских. Подозреваемые - двое мужчин 1996 и 1997 годов рождения. В отношении 17-летнего жителя Вологды после протестов 23 января расследуется уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК) из-за оскорбительных высказываний на фасаде здания областного правительства. В Саратове полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января (часть 1 статьи 236 УК).