Медведев заявил о готовности властей к отключению РФ от глобальной сети, "если у кого-то совсем снесет голову"

www.scrf.gov.ru Закон о суверенном Рунете, наделяющий широкими полномочиями Роскомнадзор, вступил в силу 1 ноября 2019 года

Moscow-Live / Алексей Поляков

Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление - в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - цитирует его РИА "Новости".

Медведев упомянул об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

"Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", - добавил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно. "Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", - заключил Медведев.

Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от SWIFT в рамках санкций со стороны Запада.

Закон о суверенном Рунете, наделяющий широкими полномочиями Роскомнадзор, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Согласно закону, ведомство отвечает за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет". При возникновении угроз стабильной работе интернета в стране Роскомнадзор может осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Документ гласит, что операторы связи должны обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования в России интернета. Речь идет об оборудовании для фильтрации трафика с использованием технологии DPI, которое может быть использовано для более надежной блокировки запрещенных сайтов.